ಚಾರಣದ ವೇಳೆ ಅಬ್ಬರದ ಸಂಗೀತ ಹಾಕಬಾರದು. ಅಂತಹ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು. ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಅವಕಾಶವಿದ್ದು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ನಿರ್ಬಂಧವಿದೆ