ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ: ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ₹14,200 ಕೋಟಿ ಹಂಚಿಕೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಎಸ್ಸಿಎಸ್ಪಿ) ಮತ್ತು ಟಿಎಸ್ಪಿ (ಬುಡಕಟ್ಟು ಉಪಯೋಜನೆ) ಅಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯದವರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ (2026–27) ಒದಗಿಸಿರುವ ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಪಂಚ ‘ಗ್ಯಾರಂಟಿ’ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ₹14,198.93 ಕೋಟಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>2026–27ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಎಸ್ಸಿಎಸ್ಪಿ ಅಡಿ ₹31,804 ಕೋಟಿ, ಟಿಎಸ್ಪಿ ಅಡಿ ₹12,828 ಕೋಟಿ ಸೇರಿ ‘ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ನಿಧಿ’ಗೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹44,632 ಕೋಟಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಸ್ಸಿಎಸ್ಪಿ ಮತ್ತು ಟಿಎಸ್ಪಿ ಅಡಿ ಮಾಡಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚದ ಕುರಿತ ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಯುವ ನಿಧಿ, ಶಕ್ತಿ, ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ, ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಈ ಐದು ‘ಗ್ಯಾರಂಟಿ’ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಇಲಾಖೆಗಳಡಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಎಸ್ಸಿಎಸ್ಪಿ ಟಿಎಸ್ಪಿ ಅಡಿ ಕಳೆದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ (2025–26) ₹42,018 ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಈ ಬಾರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2024–25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿಎಸ್ಸಿಎಸ್ಪಿ, ಟಿಎಸ್ಪಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ‘ಗ್ಯಾರಂಟಿ’ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ₹14,282.68 ಕೋಟಿ, 2025–26 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ₹13,433.84 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಒದಗಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ಅನುದಾನವನ್ನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರೆಂದು ದಲಿತ ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದ್ದರು. ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಿದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಸದಸ್ಯರೂ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಎಸ್ಸಿಎಸ್ಪಿ ಟಿಎಸ್ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒಟ್ಟು ₹9,163.86 ಕೋಟಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಧಾರ್ ಜೋಡಣೆಯಾಗಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹2,000 ದಂತೆ ನೇರ ನಗದು ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ (ಡಿಬಿಟಿ) ₹8,296.32 ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ₹2,098.86 ಕೋಟಿ ತೆಗೆದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ‘ಶಕ್ತಿ’ (ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ) ಯೋಜನೆಗೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ₹1,537 ಕೋಟಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ನಿಖರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಕಾರಣ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಶೇ 24.10ಕ್ಕೆ (ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ) ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ, ಪಿ.ಎಂ ಕುಸುಮ್–ಬಿ (ಕಿಸಾನ್ ಊರ್ಜಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಏವಂ ಉತ್ತಾನ್ ಮಹಾ ಅಭಿಯಾನ್) ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ‘ಬಿ’ ಅಡಿ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮಾಸಿಕ 200 ಯುನಿಟ್ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುವ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯ (ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ) ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸಿಎಸ್ಪಿ ಟಿಎಸ್ಪಿ ಅಡಿ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒಟ್ಟು ₹5,210.78 ಕೋಟಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ₹2,591.61 ಕೋಟಿ ‘ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ’ ಯೋಜನೆಗೆ ವೆಚ್ಚ ಆಗಬಹುದೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. 2011ರ ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ 21.78 ಲಕ್ಷ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ 8.76 ಲಕ್ಷ ಕುಟುಂಬಗಳಿವೆ. ಅದನ್ನೇ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟು ‘ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ’ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ತೆಗೆದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಎಸ್ಸಿಎಸ್ಪಿ ಟಿಎಸ್ಪಿ ಅಡಿ ಒಟ್ಟು ₹2,002.14 ಕೋಟಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಖಾತೆಗೆ ನಗದು ನೇರ ವರ್ಗಾವಣೆಗಾಗಿ ₹1,612 ಕೋಟಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹130ರಂತೆ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಲು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಕೌಶಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯದವರ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ₹166.79 ಕೋಟಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ₹162 ಕೋಟಿಯನ್ನು ‘ಯುವನಿಧಿ’ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<h2>ಗ್ಯಾರಂಟಿ’ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ತಿಂಗಳ ವೇತನ ₹5.98 ಲಕ್ಷ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ವೇತನ ₹4.44 ಲಕ್ಷ</h2>.<p>ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ‘ಗ್ಯಾರಂಟಿ’ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹5,98,487 ಹಾಗೂ ಐವರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ತಲಾ ₹4,43,865 ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದೆ.</p><p>ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯ ಮಾಸಿಕ ವೇತನಕ್ಕೆ (₹ 2.25 ಲಕ್ಷ) ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ– ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ವೇತನ ಇಮ್ಮಡಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸಿ.ಬಿ. ಸುರೇಶ್ಬಾಬು ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಈ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಚ್.ಎಂ. ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 12 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ 2026ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹6,51,844 ವೇತನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಪೈಕಿ ಎಸ್.ಆರ್. ಪಾಟೀಲ ಅವರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು 11 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಇದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹4,51,418, ಸೂರಜ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ಕಚೇರಿಯ 9 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು ₹3,89,895, ಪುಷ್ಪಾ ಅಮರನಾಥ್ ಅವರ ಕಚೇರಿಯ 12 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು ₹5,08,499, ಎಸ್.ಆರ್. ಮೆಹರೋಜ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಕಚೇರಿಯ 10 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು ₹3,87,350, ದಿನೇಶ್ ಗೂಳಿಗೌಡ ಅವರ ಕಚೇರಿಯ 7 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು ₹3,26,298 ವೇತನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೇ' ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, 'ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಮರ್ಪಕ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನೀತಿ ರಚನೆ, ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮಗಳು, ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಸರಳೀಕರಣ ಹಾಗೂ ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ' ಎಂದೂ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 