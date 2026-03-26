ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ: ನೈಜತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸದೇ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ನೇಮಕ

ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೇ ದೋಷಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಬಡ್ತಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು. ಬಡ್ತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸಬಹುದು

ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಟಿ.ಬೇಗೂರು, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಚಿಂತನಾ ವೇದಿಕೆ