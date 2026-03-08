ರಾಜ್ಯದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವ ಬಡ್ಡಿಯೇ ₹3.08 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ!

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇದುವರೆಗೂ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವ ಬಡ್ಡಿಯ ಮೊತ್ತ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹3.08 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ.</p><p>ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ರುವ ಮಧ್ಯಮಾವಧಿ ವಿತ್ತೀಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. 2025–26ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡು 2029–30ರವರೆಗೂ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.</p><p>ರಾಜ್ಯದ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ವೆಚ್ಚವು ಅಧಿಕವಾದಾಗ ರಾಜ್ಯದ ಬಂಡವಾಳ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕೊರತೆಯಾಗುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಾಲದ ಮೂಲಕ ನೀಗಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿವೆ. ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸಾಲವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬಂಡವಾಳ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿವೆ.</p><p>ರಾಜ್ಯದ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು, ದೀರ್ಘ ಕಾಲೀನ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿವೆ. ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಏರುತ್ತಲೇ ಸಾಗಿದೆ.</p><p>2023–24ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹90,280 ಕೋಟಿ ಸಾಲವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪಡೆದಿತ್ತು. 2026–27ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ₹1.32 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಎಂದು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮೊತ್ತ ₹7.64 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ತಲುಪಲಿದೆ.</p><p>2026ರ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ ₹8.24 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಬಜೆಟ್ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಹೀಗೆಯೇ ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣ ಮುಂದುವರಿದರೆ 2029–30ರ ವೇಳೆ ಒಟ್ಟು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಮೊತ್ತ ಅಂದಾಜು ₹10.24 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂದು ಮಧ್ಯಮಾವಧಿ ವಿತ್ತೀಯ ಯೋಜನೆ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.</p>.<p><strong>ಅಸಲು ಪಾವತಿ ಶೇ 33.4 ಹೆಚ್ಚಳ</strong></p><p>ಬಡ್ಡಿಯ ಜತೆಗೆ ಸಾಲದ ಅಸಲನ್ನು ಕಂತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಪಾವತಿಸುವ ಗುರುತರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಿದೆ. ಈ ಕಂತುಗಳೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇವೆ. 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಮೊತ್ತ ₹26,474 ಕೋಟಿ ಇತ್ತು. 2026–27ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ₹35,316 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ. ಅದು ಈ ಸಾಲಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜಿಗಿಂತ ಶೇ 33.4ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮಧ್ಯಮಾವಧಿ ವಿತ್ತೀಯ ಯೋಜನೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.</p><p>ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಆಂತರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ (ಜಿಎಸ್ಡಿಪಿ) ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗಗಳು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು, ಸಾಲ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳ ಒಳಗೆ ಸಾಲ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಪ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮಾವಧಿ ಸಾಲದ ಹೆಚ್ಚಳ, ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>