ಮುಕ್ತ ವಿ.ವಿ–ಸರ್ಕಾರ ಸಂಘರ್ಷ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಆದೇಶ ಪಾಲನೆ ಮಾಡದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ (ಕೆಎಸ್ಒಯು) ಜತೆ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲೂ ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ಇದೇ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ 'ಏಕಾತ್ಮ ಮಾನವ ದರ್ಶನ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೆಎಸ್ಒಯು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಆದೇಶವನ್ನು ವಿ.ವಿಯು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ವಿ.ವಿ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಟ್ಟಿರುವ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ವಿ.ವಿಗೆ ಇದ್ದ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. 2021ಕ್ಕೂ ಮೊದಲಿದ್ದ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಏಕೈಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೆಎಸ್ಒಯು. ಇತರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೂ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಕೆಎಸ್ಒಯು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅತ್ತ ಉಳಿದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಚೇತರಿಕೆ ಕಾಣಲಿವೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲಿನ ಅನುದಾನದ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ.

ಅರ್ಧಕ್ಕೇ ಓದು ತೊರೆದ ವಿವಾಹಿತೆಯರು, ಪದವಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿದವರು, ದುಡಿಯುತ್ತಲೇ ಪದವಿ ಪಡೆಯುವ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಂಡವರಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆಸರೆ ನೀಡಿದ್ದು ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರಂಭವಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ. ನಂತರ ಬದಲಾದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜತೆಗೆ ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಗಳನ್ನೂ ತೆರೆದವು. ಇದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪದವಿ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಾಯಿತು.

ಅನುದಾನಕ್ಕಿಂತ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಆದಾಯ: ಮೈಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದವು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹೊರಗೂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು 30ರಿಂದ 40 ಕೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪದವಿ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎನ್ಐಐಟಿ) ಜತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪದವಿ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಶೇ 90ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದರು. ಕೆಎಸ್ಒಯುಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆದಾಯ ₹5ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹40 ಕೋಟಿಯವರೆಗೂ ಇತ್ತು. ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ₹45 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನಕ್ಕಿಂತ