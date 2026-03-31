ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಆದೇಶ

ಬೆಂಗಳೂರು: 'ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ, ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 23ರಂದು ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನಪತ್ರ ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ, 'ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ, ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕವೂ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಹಣಕಾಸು ಶಿಸ್ತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

'ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾನೂನು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು' ಎಂದೂ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ.

'ತಾತ್ಕಾಲಿಕ, ಗುತ್ತಿಗೆ, ಹೊರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯಂಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳುವ ಹಕ್ಕು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಈಗಾಲೇ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನೇಮಕಾತಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸದ ಯಾವುದೇ ನೇಮಕಾತಿಗಳಿಗೆ ಕಾಯಂ ಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಒಪ್ಪಂದ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಕಾನೂನಬದ್ಧವಲ್ಲ ಎಂದು ಅನೇಕ ತೀರ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳು, ಅಧೀನ ಕಚೇರಿಗಳು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು' ಎಂದೂ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ.

ಪತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳೇನು?

* ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ/ಒಪ್ಪಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸೇವೆ, ಸಂಬಂಧಿತ ಟೆಂಡರ್/ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ

* ಒಪ್ಪಂದ, ಟೆಂಡರ್ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆದೇಶ, ನೋಟಿಸ್ ನೀಡದೆ ಆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸೇವೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು

* ಒಪ್ಪಂದ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ. ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣ ಸೇವೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು.

* ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ/ಒಪ್ಪಂದ ಆಧಾರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿರುವ ಏಜೆನ್ಸಿಯವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರು. ಅವರು ಇಲಾಖೆ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೇರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಇಲಾಖೆಯವರು ತಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಒಪ್ಪುವಂಥದ್ದಲ್ಲ

* ಇಂತಹ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾಯಂ ಅಥವಾ ಮುಂದುವರಿದ ಸೇವೆಗೆ ಹಕ್ಕು ಕೇಳುವ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ

ಸೂಚನೆ ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಏನು ಕ್ರಮ?

* ಒಪ್ಪಂದ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರವೂ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಇಲಾಖೆ, ಕಚೇರಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು

* ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿದ ವೇತನ, ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ