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Homenewskarnataka news

ಜನರ ಅಹವಾಲುಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ‘ಪ್ರಜಾಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ’: ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್

ಸಚಿವರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೊಣೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಜೂನ್ 2026, 0:07 IST
Last Updated : 21 ಜೂನ್ 2026, 1:45 IST
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ಜನರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವುದು ಇಲಾಖೆ ರಚನೆಯ ಉದ್ದೇಶ. ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
- ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
D K Shivakumar

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