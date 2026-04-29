ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ನೋಂದಣಿ ವಾಹನಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ಬರೆ: ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಮುಂದಾದ ಸರ್ಕಾರ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೋಟಾರು ವಾಹನಗಳ ತೆರಿಗೆ ನಿರ್ಧರಣೆ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತರಲಾದ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಬುಧವಾರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತೆರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅನ್ಯರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ನೋಂದಣಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ನೋಂದಣಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಲು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಪವರ್ ಟಿಲ್ಲರ್, ಟ್ರೇಲರ್ಗಳ ನೋಂದಣಿ, ಜೀವಿತಾವಧಿ ತೆರಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಕಾರು, ಜೀಪು, ಓಮ್ನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಖಾಸಗಿ ಸೇವಾ ವಾಹನಗಳ ನೋಂದಣಿ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಹೊರಗೆ ನೋಂದಣಿಯಾಗುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಶೇ 5ರಿಂದ 15ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ₹10 ಲಕ್ಷದ ಒಳಗಿನ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಶೇ 5, ₹10 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹15 ಲಕ್ಷದ ಒಳಗಿನ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಶೇ 10 ಹಾಗೂ ₹15 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಶೇ 15ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿರುವ ವಾಹನಗಳು ನೋಂದಣಿಯಾದ ವರ್ಷದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಆಜೀವ ತೆರಿಗೆಯ ಶೇ 25ರಿಂದ ಶೇ 93ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತ ನೀಡಬೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗುವ ಹೊಸ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಟ್ರೇಲರ್ಗಳಿಗೆ ಅದರ ಮೌಲ್ಯದ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ, ಕಾರು, ಜೀಪ್, ಬಸ್, ಖಾಸಗಿ ಸೇವಾ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯದ ಶೇ 13ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಧನಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ, ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ರಿಂಗ್, ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಜೋಡಿಸಿದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯದ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಾಡಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ₹1,500 ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಆಸನಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 12ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ₹2,500ರಂತೆ, ನಿದ್ರಾಸೀನ ಸೀಟು ಒಳಗೊಂಡ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ₹3,000 ತೆರಿಗೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚಾಲಕ, ನಿರ್ವಾಹಕರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ 32 ಆಸನಗಳ ಒಂದು ಬಸ್ಗೆ ₹96,000 ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.