‘ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ’ಗೆ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ‘ಗ್ಯಾರಂಟಿ’?

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮೃತರನ್ನು 'ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ'ಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು, ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಖಾತರಿ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದ ಯಜಮಾನಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹2,000 ಜಮೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಯು ಆರಂಭವಾದಾಗ, 1.24 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ಈಗಲೂ ಹಣ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ.

ಯೋಜನೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ಕವಾಗಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಕುಟುಂಬದವರು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು, ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ದಾಖಲೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಅನರ್ಹರಿಗೆ ಯೋಜನೆಯ ಹಣ ತಲುಪುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಮೃತ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಕುಟುಂಬದ ಅರ್ಹರನ್ನು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದು ದಾಖಲೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಉದ್ದೇಶ. ಈ ಮೊದಲು ಫಲಾನುಭವಿಯಿಂದ ಜೀವಿತ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಕಲೆ ಹಾಕಬಹುದು ಎಂದು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಕಾರಣ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೂಲಕ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ಮೂಲಗಳು ವಿವರಿಸಿವೆ.

ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಒನ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಒನ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ, ಖಚಿತಪಡಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ಅವರು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ನೀಡದವರ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿವೆ.