ಬುಧವಾರ, 10 ಜೂನ್ 2026
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Homenewskarnataka news

2026ರ ಜೂನ್‌ 10: ಈ ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ 10 ಸುದ್ದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಜೂನ್ 2026, 12:55 IST
Last Updated : 10 ಜೂನ್ 2026, 12:55 IST
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