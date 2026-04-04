ಸೋಮವಾರ, 6 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
ಭಾಷೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಅಧಿಕಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ: ಕರವೇ ಕಿಡಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 4 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 5:50 IST
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ತೃತೀಯ ಭಾಷಾ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ನಿರ್ಧಾರದ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ಕೋರಿದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕರವೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ.ಎ. ನಾರಾಯಣಗೌಡ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳು
ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ
ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮೂಗು ತೂರಿಸುವುದು ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಪ್ರಸಂಗದ ಕ್ರಮ ಎಂದು ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮಿತಿಗಳ ನೆನಪು
ಸರ್ಕಾರ ಸದೃಢವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ದೈನಂದಿನ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ನಡೆಸಲು ಯಾವುದೇ ನೈತಿಕ ಅಥವಾ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂದಿ ಲಾಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿ
ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಹಿಂದಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿಯ ಲಾಬಿಗೆ ದನಿಗೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದು, ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡದವರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬಾರದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಮರ್ಥನೆ
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆದು ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ, ಇದು ದಶಕಗಳ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಠಿಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಕೂಡಲೇ ಪತ್ರವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಕ್ರಾಂತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಕರವೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
ಮಾರ್ಚ್ 27
ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪದ್ಧತಿ ಘೋಷಣೆಯಾದ ದಿನಾಂಕ
2026
ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರ್ಷ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
EducationHindiLanguageKarnataka governmentKarnataka school

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

