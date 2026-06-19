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Homenewskarnataka news

ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ದುರ್ಬಳಕೆ ತಡೆ: ಸಿಎಂ ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆ

ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣ ಜಮೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಮೊಬೈಲ್‌ಗೆ ಧ್ವನಿ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಜೂನ್ 2026, 15:06 IST
Last Updated : 19 ಜೂನ್ 2026, 15:06 IST
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