ಲಂಕಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ: ಗೂಗಲ್‌ ಕಂಪನಿಗೆ ನೋಟಿಸ್‌

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: 'ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಾನಹಾನಿ ಸುದ್ದಿ, ಲೇಖನ ಮತ್ತು ಯುಆರ್ಎಲ್ಗಳನ್ನು (ಯೂನಿಫಾರಂ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಲೊಕೇಟರ್) ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಕೋರಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎ.ಎಚ್.ಎಂ.ದಿಲೀಪ್ ನವಾಜ್ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗೂಗಲ್ ಕಂಪನಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಸಂಬಂಧ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎ.ಎಚ್.ಎಂ.ದಿಲೀಪ್ ನವಾಜ್ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಚಿನ್ ಶಂಕರ ಮಗದುಂ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.</p>.<p>'ಬರಹದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಯುಆರ್ಎಲ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಯಾವುದೇ ಬರಹಗಳನ್ನು ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಯುಆರ್ಎಲ್ ಹುಡುಕಾಟಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧ ಹೇರಲು ಕೇಂದ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು 'ಗೂಗಲ್ ಇಂಡಿಯಾ'ಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ, ಗೂಗಲ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಗೂಗಲ್ ಇಂಕ್, ಕೊಲಂಬೊ ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್, ಲಂಕಾ ಇ–ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?:</strong> 'ಶ್ರೀಲಂಕಾದ, 'ಕೊಲಂಬೊ ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್' ಮತ್ತು 'ಲಂಕಾ ಇ-ನ್ಯೂಸ್' ಸುದ್ದಿ ತಾಣಗಳು 2015 ಮತ್ತು 2020ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲವು ಮಾನಹಾನಿ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿವೆ. 'ಕೊಲಂಬೊ ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್' ಅನ್ನು ಗಡೀಪಾರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಇಬ್ಬರು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿವೆ. ನನ್ನನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತನ್ನ ಘನತೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆಗೂ ಹಾನಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನ್ಯಾ.ನವಾಜ್ ಅವರು 2023ರಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ಗೆ ಲೀಗಲ್ ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಾರದೇ ಹೋದ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ನ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಕೀಲ ಆರ್.ಪ್ರಭಾಕರನ್ ಅವರು ವಕಾಲತ್ತು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>