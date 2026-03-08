<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ (ಮಾ.7–8) ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಲ್ಲ.</p><p>ಈ ಕುರಿತಂತೆ, ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಭಾಗದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಎನ್.ಜಿ.ದಿನೇಶ್ ಅವರು, ‘ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ (ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಸಾಕೆಟ್ಸ್ ಲೇಯರ್) ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನವೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಂಪನಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿದ್ದು ಭಾನುವಾರದ ರಜೆಯ ಕಾರಣ ಪುನರ್ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p><p>‘ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಕೀಲರು ಮತ್ತು ಕಕ್ಷಿದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇ–ಕೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಪ್, ಅಧಿಕೃತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಚಾನೆಲ್, ವಿಡಿಯೊ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಡೆಸ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಕಾಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕೇಸ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅನುವಾಗುವಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರೂ ಇನ್ಕಾಗ್ನಿಟೊ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಬಹುದು. ಸೋಮವಾರ (ಮಾ.9) ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಲಿದೆ’ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>