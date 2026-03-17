ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಖಾಕಿ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಮದುವೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಜಾತಿ ಬೇರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮದುವೆಗೆ ಪೋಷಕರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ, ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಬ್ಬರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆ ಪಡೆದು, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಚಿನ್ ಶಂಕರ್ ಮಗದುಂ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ‘ಅರ್ಜಿದಾರರ ಮದುವೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಿ’ಎಂದು ಚಂದ್ರಾ ಲೇ ಔಟ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಇದೇ 9ರಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಈ ನಿರ್ದೇಶನದ ಅನುಸಾರ ಪೊಲೀಸರು ಮಾರ್ಚ್ 13ರಂದು ನಗರದ ದೇವಸ್ಥಾನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.15ಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಅಗತ್ಯ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಸುಗಮ ಬದುಕಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇದೇ ವೇಳೆ ನವಜೋಡಿಯ ಪೋಷಕರನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು, ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಖಡಕ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, ‘ದಂಪತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರದು’ ಎಂದು ಅವರಿಂದ ಮಚ್ಚಳಿಕೆ ಬರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರಕರಣ: ಐದು ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದವರು ಬೇರೆ-ಬೇರೆ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪೋಷಕರು ಮದುವೆಗೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಭದ್ರತೆ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿ 2026ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ 19ರಂದು ಚಂದ್ರಾ ಲೇ ಔಟ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ, ‘ಪೊಲೀಸರು ನಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲು ತುಳಿದಿದ್ದರು.</p>.<p>ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದ ವಕೀಲ ಡಿ.ಮೋಹನ ಕುಮಾರ್, ‘ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮರ್ಯಾದೆಗೇಡು ಹತ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿ’ ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>