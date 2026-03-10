ಮಂಗಳವಾರ, 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news

ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ಕೇವಲ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅಪರಾಧವಲ್ಲ, ನೈತಿಕ ಕಳಂಕ: ಹೈಕೋರ್ಟ್‌

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 14:07 IST
Last Updated : 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 14:07 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಭ್ರೂಣದ ಲಿಂಗ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳು ನಡೆಸಿರುವ ರಹಸ್ಯ ಸಮಾಲೋಚನೆ, ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿಯೂ ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
– ನ್ಯಾ.ಎಂ.ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ
High Courtgender discrimination

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT