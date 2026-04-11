'ನಗರ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿನ ಪಿಗ್ಮಿ ಏಜೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವ ಕಮಿಷನ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ (ಆರ್ಸಿಎಂ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆಗಳ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.</p><p>'ತೆರಿಗೆ ಅನುಸರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ 2018–19, 2019–20 ಮತ್ತು 2020–21ರ ಸಾಲಿನ ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಗ್ಮಿ ಏಜೆಂಟರುಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ–2017ರ ಕಲಂ 67ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ 2023ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 27 ಮತ್ತು 28ರಂದು ಷೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು