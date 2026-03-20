ಲಂಚ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣ: ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಿದ್ದಾಗ ವಿಚಾರಣೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂದ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: 'ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ದೋಷಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ಎದುರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸಮರ್ಥನೀಯವಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.</p><p>'ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಕೋರಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಉಪ ನಿಬಂಧಕರ ಕಚೇರಿ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆರ್.ಗೀತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅರ್ಜಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ.ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, 'ಬಲವಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ನ್ಯಾಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಗತ್ಯ' ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ.</p><p>'ಇಲಾಖೆ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ದೋಷಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕರಣವೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಾಸ್ತವಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಪುರಾವೆಗಳ ಕಠಿಣ ಮಾನದಂಡದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದು ಸಮಂಜಸ' ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.</p><p>'ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ಏರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಈಗಾಗಲೇ ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಂಡಿರುವ ವಾದ. ಕಾನೂನಿನ ಸ್ಥಿರ ತತ್ವದ ಪ್ರಕಾರ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಯು ಅರೆ-ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ನೀಡಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಂಹಿತೆ–1973 ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ-1872ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗದು. ಅರ್ಜಿದಾರರು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ದೋಷಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ವಿವರಿಸಿದೆ.</p><p><strong>ಪ್ರಕರಣ:</strong> ಅರ್ಜಿದಾರರು 2018ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘವೊಂದನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ದೂರುದಾರರಿಂದ ₹15 ಸಾವಿರ ಲಂಚ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಬಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದರು.</p><p>ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಯ ವರದಿಯಲ್ಲಿ, 'ದೂರುದಾರರು ಲಂಚವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪಡೆದ ಹಣವು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಪಡೆದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ' ಎಂಬ ದೂರುದಾರರ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿದಾರರನ್ನು 2023ರಲ್ಲಿ ದೋಷಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>