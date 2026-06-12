ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ಜೂನ್ 2026
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Homenewskarnataka news

2026ರ ಜೂನ್‌ 12: ಈ ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ 10 ಸುದ್ದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 12 ಜೂನ್ 2026, 13:21 IST
Last Updated : 12 ಜೂನ್ 2026, 13:21 IST
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10

ಭಾರತದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗೆ ಯುರೋಪ್ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಬಳಕೆ: ಜೈಶಂಕರ್

Ramil Sitdikov
Ramil Sitdikov
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