‘ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗದ ಆಡಳಿತ ಕುಸಿತ’

ಬೆಂಗಳೂರು: 'ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಭಾರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಿ.ಸಿ.ಸತೀಶ ಅವರ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಯೋಗದ ಇಡೀ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ' ಎಂಬ ವಿಷಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗದ ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗದ ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರ ಸಭೆಯು ಏಪ್ರಿಲ್ 15ರಂದು ನಡೆದಿತ್ತು. ಆಯೋಗದ ಪ್ರಭಾರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವರು ಕಚೇರಿಗೆ ಹಾಜರಾಗದೇ ಇರುವುದು, ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಇರುವುದು ಸೇರಿ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಬೇಕು ಎಂದೂ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>'ಆಯೋಗದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದ ಸುಷ್ಮಾ ಗೋಡಬೋಲೆ ಅವರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ನಂತರ ಆ ಹುದ್ದೆಯ ಪ್ರಭಾರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿ.ಸಿ.ಸತೀಶ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ, 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 3ರಂದು ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅಂದಿನಿಂದ ಈವರೆಗೆ ಸತೀಶ ಅವರು ಕಚೇರಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಆಯೋಗದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ತೊಡಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರು' ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>'ಆಡಳಿತ ಸುಗಮವಾಗಲಿ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಒಳಗೊಂಡ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸತೀಶ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ಗ್ರೂಪ್ನಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ' ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ನಡಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ.</p>.<p>'ಅವರ ನಡೆಯಿಂದ ಆಯೋಗದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಆಗಿರುವ ತೊಂದರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಸತೀಶ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>