ರಾಜ್ಯದ ಖಜಾನೆ ಖಾಲಿ: ಶ್ರೀರಾಮುಲು

ಗದಗ: 'ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂಬಳ ನೀಡಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದ ಖಜಾನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಮಾಲೀಕರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್' ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಿ. ಶ್ರೀರಾಮುಲು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರಲ್ಲೇ ಒಳ ಜಗಳವಿದೆ. ಕುರ್ಚಿಯ ಮೂರು ಕಾಲು ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದರೆ; ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜಗ್ಗಾಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಕುರ್ಚಿ ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬದ ರೀತಿ 'ಸೌಂಡ್' ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಭಾನುವಾರ ನಡೆಸಿದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆ ಏನು? ಪುಟಗಟ್ಟಲೇ ಜಾಹೀರಾತು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು, ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಏರಿಕೆ, ಡೀಸೆಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ, ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಗೃಹಬಳಕೆ ವಸ್ತು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ' ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಮೆಟ್ರೊ, ಬೈಕ್, ಸೈಕಲ್ ಹತ್ತುವುದು ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಒಂದು ದಿನದ ನಾಟಕ' ಎಂದಿದ್ದ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಮಾತಿಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ ಅವರು, 'ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ದಪ್ಪ ಚರ್ಮದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು. ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಮಾದರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ 10 ಜನ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ಅದು ಬೇಕಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>