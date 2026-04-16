ಆಂತರಿಕ ಅಧ್ವಾನ, ಸರ್ಕಾರದ ಮೌನ

<p><em>ರಾಜೇಶ್ ರೈ ಚಟ್ಲ</em></p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ (ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ) ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 13 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 12 ಪರೀಕ್ಷಾ ನಿಯಂತ್ರಕರನ್ನು ಕಂಡಿರುವುದೂ ಒಂದು ದಾಖಲೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪರೀಕ್ಷಾ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡರೂ ಇಲ್ಲಿನ ‘ವ್ಯವಸ್ಥೆ’ಗೆ ಬೆದರಿ, ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸದೆ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಇದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಆಯೋಗದ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡದೆ, ಆಯೋಗವು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದಂತೆ ಸಭಾ ನಡಾವಳಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಶೀಘ್ರ ಲಿಪಿಗಾರರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದ ಕೆ.ಎಸ್.ಲತಾಕುಮಾರಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಂತರಿಕ ಅಧ್ವಾನಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿಯಲು ಇದೊಂದೇ ನಿದರ್ಶನ ಸಾಕು.</p>.<p>ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಸದಸ್ಯರ ನೇಮಕ ರಾಜಕೀಯ ನಂಟು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ‘ರಾಜಿ’ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿತ. ಹಣ, ಸ್ವಜನಪಕ್ಷಪಾತ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇವು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿಯೇ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣ, ಧರಂಸಿಂಗ್, ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಕೃತ್ಯಗಳು ನಡೆದಿವೆ.</p>.<p>ಆಯೋಗವೇ (ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು) ‘ಸುಪ್ರೀಂ’ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಂಭಾಳಿಸಿಕೊಂಡು, ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಅಲಿಖಿತ ನಿಯಮ. ಆಯೋಗದ ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕುಣಿದರಷ್ಟೆ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಅಲ್ಲಿರಲು ಸಾಧ್ಯ. ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಸುಬೋಧ್ ಯಾದವ್, ಸುರಳ್ಕರ್ ವಿಕಾಸ್ ಕಿಶೋರ್, ಕೆ.ಎಸ್.ಲತಾ ಕುಮಾರಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದ ರಾಜೇಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಕೆ.ಎಂ.ಜಾನಕಿ ಹುದ್ದೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಲೇ ಇಲ್ಲ.</p>.<p>ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ–ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಭಾ ನಡಾವಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಸರಿ-ತಪ್ಪುಗಳ ಮೇಲಾಟ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆಯೋಗದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಣಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬೇರೆಯೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮನಸ್ತಾಪ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ, ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಕಂಟಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳೂ ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ. ಈ ಭಿನ್ನ ನಿಲುವು ಆಯೋಗದ ಆಂತರಿಕ ಕಚ್ಚಾಟವನ್ನು ಬಟಾಬಯಲು ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಮಧ್ಯೆ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ (2016ರ ಜೂನ್ 25) ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿ ಬಂದವರು ಸುಬೋಧ್ ಯಾದವ್. ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ತಳವೂರಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪೈಕಿ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಮಂದಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆ, ಕೆಎಎಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮುಂದಾದದ್ದೇ ಅವರಿಗೆ ಮುಳುವಾಯಿತು. ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಲು ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಕೆ, ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕ, ಐದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡತಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಗೆ ಇ-ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 12 ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಈ ‘ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮಗಳು’ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ‘ಅಪಥ್ಯ‘ವಾಗಿದ್ದವು. ಆರು ತಿಂಗಳು ತುಂಬುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತಂದು ಅವರನ್ನು ಆ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪಲ್ಲಟಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಆಯೋಗ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿತ್ತು. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ, ಭ್ರಷ್ಟರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಆಗ ಚರ್ಚೆಗೂ ಗ್ರಾಸವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಅವರ ನಂತರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ಬಂದವರ ಪೈಕಿ, ಸತ್ಯವತಿ ‘ರಾಜಿ’ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ನಿಲುವಿನಿಂದಾಗಿ ಆಯೋಗದ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸತ್ಯವತಿ ಆಯೋಗದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ನೇಮಕಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರತಿ 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಾನಾ ನೇಮಕಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಆಯೋಗದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಮೂಲಕ, ಸದಾ ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಆಯೋಗವು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರ ನಂತರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಸುರಳ್ಕರ್ ವಿಕಾಸ್ ಕಿಶೋರ್ ಮತ್ತು ಕೆ.ಎಸ್.ಲತಾಕುಮಾರಿ ಕೂಡ ನೇಮಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಪರಿಪಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ವಿಕಾಸ್ ಅವರಂತೂ ಆಯೋಗದ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಕಡತಗಳ ವಿವರ, ಸರ್ಕಾರದ ನಾನಾ ಇಲಾಖೆಗಳ ನಡುವೆ ಆಯೋಗ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಂವಹನದ ವಿವರಗಳನ್ನೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಆಗ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಯೋಗದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡುವಂತಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>2022ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಆಯೋಗದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ವಿಕಾಸ್, ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಂವಹನ ಕೊರತೆ ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಆಯೋಗದ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆ ಆರಂಭಿಸಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ತೆರೆದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಆಯೋಗದ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ತರಲು ಹಲವು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡರು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರು ಆಕ್ಷೇಪ ಎತ್ತಿದಾಗ ಶುರುವಾದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೊಸ ರೂಪ ಪಡೆದು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಲವು ನೇಮಕ ಪ್ರಸ್ತಾವಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡದೆ ಕಡತಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಳಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸುರಳ್ಕರ್ ಅವರ ವರ್ಗಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಆ ಸಂಘರ್ಷ ಅಂತ್ಯವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಆದರೆ, ನಂತರ ಬಂದ ಲತಾಕುಮಾರಿ ಅವರೂ ನಾನಾ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಆಯೋಗ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ನೇಮಕ ಪ್ರಸ್ತಾವಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಆಯೋಗ ನೀಡಿರುವ ಉತ್ತರ ಹೀಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಆಯೋಗದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಯಾವ ನೇಮಕಗಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಕಾನೂನು ಕೋಶದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ (ಎಚ್ಎಲ್ಸಿ) ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ– ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ ಆಯೋಗದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುವುದು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತು. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡು ಲೋಕಭವನ ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸೂಚನೆಯನ್ನೂ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ, ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಗದ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಕೆಲವು ನೇಮಕಾತಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಹುದ್ದೆಗಳ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಜುಗರ ಉಂಟಾಗಬಾರದೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸದಸ್ಯರ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು, ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಮನ್ವಯದ ಕೊರತೆ, ಮುಸುಕಿನ ಗುದ್ದಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತಂದು ಅವರನ್ನೂ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಆಯೋಗ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಆ ನಂತರ ಕೆ.ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದರು. ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ 384 ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ನಡೆದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ– ಉತ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ರದ್ದತಿಯಿಂದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ₹13.40 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಾಕೇಶ್ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೊಣೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ನಂತರ ಬಂದ, ರಮಣ್ದೀಪ್ ಚೌಧರಿ, ಆರ್.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಆರ್. ವಿಶಾಲ್ ಕೂಡಾ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಇರಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಪರೀಕ್ಷಾ ನಿಯಂತ್ರಕರದ್ದೂ ಇದೇ ಕಥೆ. ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ನಡೆಸುವ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ (ಸಂದರ್ಶನ) ಗೋಪ್ಯ ವಿಷಯಗಳ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಾ ನಿಯಂತ್ರಕರು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಪರೀಕ್ಷಾ ನಿಯಂತ್ರಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಾವಿರಾರು ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>