ನಾಯಕತ್ವ ಗೊಂದಲ ಬಗೆಹರಿಸಲು 33 ಶಾಸಕರ ನಿಯೋಗದಿಂದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಭೇಟಿ: ಬಾಲಕೃಷ್ಣ

'ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಲೆದೋರಿರುವ ನಾಯಕತ್ವ ಗೊಂದಲ ನಿವಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸಂಪುಟ ಪುನರ್ ರಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರು ಸಲ ಗೆದ್ದಿರುವ 33 ಶಾಸಕರನ್ನು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿ, ನಾನೂ ಸೇರಿದಂತೆ 33 ಶಾಸಕರ ನಿಯೋಗವು ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಮಾಗಡಿ ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಸಿ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದರು.

ಬಿಡದಿಯ ವಂಡರ್ಲಾ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಬಳಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಸರ್ಕಾರ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೊಸಬರನ್ನು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. 2028ರಲ್ಲೂ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ನಾಯಕತ್ವದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಕುರಿತು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲು ಅಧಿವೇಶನದ ಬಳಿಕ, 33 ಶಾಸಕರು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ' ಎಂದರು.

'ನೀವು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯೇ?' ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, 'ನಾನೇನು ಸನ್ಯಾಸಿಯಲ್ಲ. ಐದು ಸಲ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ, ಮೂರು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿರುವುದೇ ದುರಂತ. 3 ಸಲ ಜೆಡಿಎಸ್, ಉಳಿದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಗೆದ್ದಿರುವೆ. ಒಂದೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಾಗಿದ್ದರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸಚಿವನಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದೆ' ಎಂದು ಪತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

'ಬಜೆಟ್ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿಲ್ಲ' ಎಂಬ ರಾಮನಗರ ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಎ. ಇಕ್ಬಾಲ್ ಹುಸೇನ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ, 'ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನವಿದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲೇ ಘೋಷಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಬಜೆಟ್ ಮೀರಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು' ಎಂದರು.

'ಸರ್ಕಾರದ ವರ್ಷದ ಖರ್ಚುವೆಚ್ಚ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಬಜೆಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವೇನಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವಿದೆ. ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಬಿಡದಿ, ಮಾಗಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ' ಎಂದರು.

'ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸಚಿವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸದಿರುವ ಅನುಭವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಿದೆ' ಎಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.