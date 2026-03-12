ವಿಧಾನ ಮಂಡಲ ಅಧಿವೇಶನದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

<h2>ವಿಧಾನಸಭೆ</h2>.<p><strong><ins>ಅಂಗನವಾಡಿ: 90 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ ಭರ್ತಿ</ins></strong></p>.<p>ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿಯಾದ 90 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕಿಯರ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಆನ್ಲೈನ್ ತಂತ್ರಾಂಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಮೂಲಕ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು.</p>.<p><em><strong>-ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳಕರ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವೆ</strong></em></p>.<p><em><strong>ಪ್ರಶ್ನೆ: ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಿಜೆಪಿ</strong></em></p>.<p><strong><ins>ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಧನ</ins></strong></p>.<p>ಮುಂದಿನ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2023–24 ಮತ್ತು 2024–25 ನೇ ಸಾಲಿನ ‘ಉದ್ಯೋಗಿನಿ’ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಶಾಸಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುವುದು ವಿಳಂಬ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಹಾಯಧನ ಪಾವತಿ ತಡವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ನಡೆಸಿ, ಶಾಸಕರನ್ನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em><strong>ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳಕರ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವೆ</strong></em></p>.<p><em><strong>ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸಿದ್ದಸವದಿ, ಬಿಜೆಪಿ</strong></em></p>.<p><strong><ins>ಪ್ರಗತಿಪಥ: 999 ರಸ್ತೆ ಅಂತಿಮ</ins></strong></p>.<p>ಪ್ರಗತಿ ಪಥ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಎಡಿಬಿ ಅನುಮೋದನೆ ಮೇರೆಗೆ 999 ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 1,353 ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 293 ರಸ್ತೆಗಳು ಜೈವಿಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಿತ ಅರಣ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಎಡಿಬಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 61 ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗಳು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿವೆ. ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಸರಳಗೊಳಿಸಲು ಎಡಿಬಿಯನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em><strong>ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವ</strong></em> </p>.<p><em><strong>ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕೆ.ಎಂ.ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್</strong></em></p>.<p>ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕಾಲೇಜು ಆರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ವರದಿ ಪಡೆದು, ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು.</p>.<p><em><strong>ಎನ್.ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ, ಕೃಷಿ ಸಚಿವ</strong></em></p>.<p><em><strong>ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡ್ಗಿ, ಬಿಜೆಪಿ</strong></em></p>.<p><strong><ins>ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ</ins></strong></p>.<p>ಹುಣಸೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಲೋನಿ ಯೋಜನೆ, ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ರಾಂ ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em><strong>ಎಚ್.ಸಿ.ಮಹದೇವಪ್ಪ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವ</strong></em></p>.<p><em><strong>ಪ್ರಶ್ನೆ: ಹರೀಶ್ಗೌಡ ಜಿ.ಡಿ, ಜೆಡಿಎಸ್</strong></em></p>.<p><strong><ins>ನೀರುಗಂಟಿ, ಬಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ</ins></strong></p>.<p>ನೀರುಗಂಟಿ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಂದಲೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ತರುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೇವಾ ಜ್ಯೇಷ್ಠತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p><em><strong>ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವ</strong></em></p>.<p><em><strong>ಪ್ರಶ್ನೆ: ರಾಜೇಗೌಡ ಟಿ.ಡಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್</strong></em></p>.<h2>ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ತು</h2>.<p><strong><ins>ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ: ರೈತರಿಗೇ ಲಾಭ</ins></strong></p>.<p>ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ದರವನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಪ್ಪು ಹಣದ ಚಲಾವಣೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ 2013ರ ಅನ್ವಯ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತ ನೀಡುವಾಗ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ ನೋಂದಣಿ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರದ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ವಹಿವಾಟು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪರಿಹಾರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದು. ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಕಪ್ಪು ಹಣದ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ದಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ₹70 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಜಮೀನನ್ನು ₹ 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ನಷ್ಟ ಉಳಿದ ಮೊತ್ತ ಕಪ್ಪು ಹಣವಾಗಿ ಚಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p><em><strong>ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ, ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ</strong></em></p>.<p><em><strong>ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕೆ.ಎಸ್.ನವೀನ್, ಬಿಜೆಪಿ</strong></em></p>.<p><strong><ins>ಪಶು ವೈದ್ಯರೂ ಸೇರಿ 6,757 ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ</ins></strong></p>.<p>ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪಶು ವೈದ್ಯರೂ ಸೇರಿ 6,757 ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ. 400 ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆ ಭರ್ತಿಗೆ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೂ 400 ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯರ ಕೊರತೆ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಆರೈಕೆಗೆ ತೊಡಕಾಗಿಲ್ಲ</p>.<p><em><strong>ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್, ಪಶು ಸಂಗೋಪನಾ ಸಚಿವ</strong></em></p>.<p><em><strong>ಪ್ರಶ್ನೆ: ಡಿ.ಎಸ್.ಅರುಣ್, ಬಿಜೆಪಿ</strong></em></p>.<p>ತುಮಕೂರು–ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ನಾಲ್ಕು ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 2027ರ ಮಾರ್ಚ್ ವೇಳೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಮೊದಲ ಹಂತ ಮುಗಿದಿದೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತ ಇದೇ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೂರನೇ ಹಂತ ಜೂನ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ಹಂತ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.</p>.<p>ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೇತುವೆಗಳು ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದು, ಲಘು ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕಷ್ಟೇ ಬಳಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೇತುವೆಗಳ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹516.12 ಕೋಟಿ, ದುರಸ್ತಿಗೆ ₹3.06 ಕೋಟಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ₹129 ಕೋಟಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.</p>.<p><em><strong>ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವ</strong></em></p>.<p><em><strong>ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬಲ್ಕೀಶ್ ಬಾನು, ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್</strong></em></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a 