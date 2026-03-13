ಪರಿಷತ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ: ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸಚಿವರ ಉತ್ತರ

<h2>ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ: 42,000 ಖಾತೆ ಸ್ಥಗಿತ</h2>.<p>ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಮೂಲಕ 2021ರಲ್ಲಿ ₹446 ಕೋಟಿ, 2024ರಲ್ಲಿ ₹2,397 ಕೋಟಿ, 2025ರಲ್ಲಿ ₹2,200 ಕೋಟಿ ಲಪಟಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹97ಕೋಟಿ, ₹397 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ₹231 ಕೋಟಿಯಷ್ಟೇ ವಸೂಲಾಗಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ 25 ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ₹215 ಕೋಟಿ ವಂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ 42,000 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ.</p>.<p><em><strong>ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ, ಗೃಹ ಸಚಿವ.</strong></em></p><p><em><strong> ಪ್ರಶ್ನೆ: ಗೋವಿಂದರಾಜು, ಬಿಜೆಪಿ</strong></em></p>.<h2>‘ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ: 93 ದರ್ಗಾ, ಮಸೀದಿ ಸ್ವಾಧೀನ’</h2>.<p>ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಯ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯದ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಡೆಯಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ದರ್ಗಾ, ಮದರಸಾ ಮತ್ತು ಮಸೀದಿಯಂತಹ 93 ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಪಟ್ಟಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ 42 ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em><strong>ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ. </strong></em></p><p><em><strong>ಪ್ರಶ್ನೆ: ಪಿ.ಎಚ್.ಪೂಜಾರ್, ಬಿಜೆಪಿ</strong></em></p>.<h2>‘ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ: ಪದೋನ್ನತಿ ಪಟ್ಟಿ ಶೀಘ್ರ’</h2>.<p>ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ಮೂಲಕ ನಿಯೋಜನೆಗೆ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ನಿವೃತ್ತ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ಕೆ.ಚಿನ್ನಮಾರಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದಾಖಲೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಕೆಎಟಿಯ ಆದೇಶದಂತೆ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಶೀಘ್ರವೇ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p><em><strong>ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ, ಗೃಹ ಸಚಿವ. </strong></em></p><p><em><strong>ಪ್ರಶ್ನೆ: ಪುಟ್ಟಣ್ಣ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್</strong></em></p>.<p>ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ‘ಪ್ಲಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇ’ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ನವೋದ್ಯಮ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕೆಎಲ್ಇ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಮರಾಠ ಮಂಡಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಉದ್ಯಮಗಳ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em><strong>ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವ. </strong></em></p><p><em><strong>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಎಂ.ನಾಗರಾಜ ಅವರು ಗಮನಸೆಳೆದ ಸೂಚನೆಗೆ ಉತ್ತರ</strong></em></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>