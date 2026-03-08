ಕರ್ನಾಟಕ ಲೇಖಕಿಯರ ಸಂಘದ ವಾರ್ಷಿಕ ದತ್ತಿನಿಧಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಕಟ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಕರ್ನಾಟಕ ಲೇಖಕಿಯರ ಸಂಘವು 2025ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿವಿಧ ವಾರ್ಷಿಕ ದತ್ತಿನಿಧಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.</p><p>ದಾವಣಗೆರೆಯ ಬಿ.ಟಿ. ಗೀತಾ ಮಂಜು ಅವರನ್ನು ಕೆ.ಟಿ. ಬನಶಂಕರಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಯನ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭವು ಏಪ್ರಿಲ್ 9ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ. ಆರ್. ಸುನಂದಮ್ಮ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅನುವಾದಕಿ ಎನ್. ಗಾಯತ್ರಿ, ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಜಿ. ಎನ್. ಮೋಹನ್, ನಾಟಕಕಾರ ಕೆ.ವೈ. ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಲೇಖಕಿ ಡಾ. ಸೆಲ್ವ ಕುಮಾರಿ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು.</p><p><strong>ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದವರ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..</strong></p><ul><li><p><strong>ಕೆ.ಟಿ. ಬನಶಂಕರಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ<br></strong>ಬಿ.ಟಿ. ಗೀತಾ ಮಂಜು, ದಾವಣಗೆರೆ</p></li><li><p><strong>ಶ್ರೀಲೇಖಾ (ಅನುವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ) <br></strong>ಭೂಮಿಕಾ ಆರ್. – ಜ಼ೊರಾಮಿ</p></li><li><p><strong>ಭಾಗ್ಯ ನಂಜಪ್ಪ (ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ)<br></strong>ಡಾ. ಸುಕನ್ಯಾ ಸೂನಗಹಳ್ಳಿ - ಕಬ್ಬಿನ ಸಿಹಿ ವರ್ಧಿಸಿದ ಅಮ್ಮ – ಡಾ. ಜಾನಕಿ ಅಮ್ಮಾಳ್</p></li><li><p><strong>ಜಿ.ವಿ. ನಿರ್ಮಲ (ಅನುವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ)<br></strong>ವೀಣಾ ಮುರುಳೀಧರ್ - ಚನ್ನೆಮಣೆಯ ಜಗತ್ತು</p></li><li><p><strong>ಉಷಾ. ಪಿ. ರೈ (ಕಾವ್ಯ)<br></strong>ಪ್ರಜ್ಞಾ ಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ - ಬೆಳದಿಂಗಳ ಸೋನೆಮಳೆ</p></li><li><p><strong>ನಾಗರತ್ನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ (ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ)<br></strong>ಸುಚಿತ್ರಾ ಹೆಗಡೆ - ಮಿಂಚುಹುಳದ ದಾರಿ</p></li><li><p><strong>ಡಾ. ಬಿ. ಸಿ. ಶೈಲಾ ನಾಗರಾಜ್ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ <br></strong>ಮಮತಾ ಅರಸೀಕೆರೆ - ಗಾಯಗಳಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಬೇಕು</p></li><li><p><strong>ಸಂಕಮ್ಮ ಸಂಕಣ್ಣನವರ್ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ<br></strong>ಅನಿತಾ ಪಿ. ತಾಕೊಡೆ - ಮೇಣಕ್ಕಂಟಿದ ಬತ್ತಿ</p></li><li><p><strong>ಶ್ರೀಜಯ ಕಲಕೋಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ (ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ)<br></strong>ಇಂದಿರಾ ಮೋಟೆಬೆನ್ನೂರ - ಬಸವಣ್ಣ ಬರುವಾಗ ಬಿಸಿಲು ಬೆಳದಿಂಗಳು</p></li><li><p><strong>ಸುಶೀಲಾ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ (ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ)<br></strong>ದಾಕ್ಷಾಯಣಿ ಜಯದೇವಪ್ಪ - ದಾಕ್ಷಾಯಣಿ ವಚನಗಳು</p></li><li><p><strong>ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಮ್ಮ ಕಥಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ (ಮಲ್ಲಿಕಾ ಬಸವರಾಜು)<br></strong>ಕುಸುಮಾ ಆಯರಹಳ್ಳಿ - ಕಪಿಲೆ ಕಂಡ ಕತೆಗಳು</p></li><li><p><strong>ನಿರುಪಮಾ (ಕತೆಗಳು)<br></strong>ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ - ಡಾ. ಭವ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಸಂಪಗಾರ - ಗುಡ್ಡದ ತಿರುವು</p></li><li><p><strong>ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ <br></strong>ದೀಪಿಕಾ ಚಾಟೆ - ಚಿಗುರಿದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ</p></li><li><p><strong>ಪ್ರೇಮಾ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಎ.ಎಸ್. ಭಟ್ (ಲೇಖಕಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕಾಶಕಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ)<br></strong>ಡಾ. ಆರ್. ಪೂರ್ಣಿಮಾ</p></li><li><p><strong>ತ್ರಿವೇಣಿ ದತ್ತಿನಿಧಿ (ಕಥಾ ಸಂಕಲನ) <br></strong>ಪ್ರಥಮ – ವಿಜಯಶ್ರೀ ಹಾಲಾಡಿ - ಉಮ್ಮಲ್ತಿ ಗುಡಿಯ ಸಾಕ್ಷಿ</p><p>ದ್ವಿತೀಯ – ಎಡೆಯೂರು ಪಲ್ಲವಿ - ಕುಂಡದ ಬೇರು</p><p>ತೃತೀಯ – ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಭಟ್ಟ - ಕತೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರಲಿ</p></li><li><p><strong>ಕಾಕೋಳು ಸರೋಜಮ್ಮ (ಕಾದಂಬರಿ) <br></strong>ಪೌಜ಼ಿಯಾ ಸಲೀಂ - ಹರ್ಷರಾಗ</p></li><li><p><strong>ಕಮಲಾ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ (ಪ್ರವಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ)<br></strong>ಡಾ. ಡಿ. ಮಂಗಳಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ - ನಾ ಕಂಡ ಉಗಾಂಡ</p></li><li><p><strong>ನುಗ್ಗೆಹಳ್ಳಿ ಪಂಕಜ (ಹಾಸ್ಯ ಕೃತಿ) <br></strong>ನಳಿನಿ ಟಿ. ಭೀಮಪ್ಪ - ನಾಕೊಂದ್ಲ ನಾಕು</p></li><li><p><strong>ಗುಣಸಾಗರಿ ನಾಗರಾಜ್ (ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ) <br></strong>ಮೀನಾ ಮೈಸೂರು - ಸೂರ್ಯನ ಸೆರೆ</p></li><li><p><strong>ಇಂದಿರಾ ವಾಣಿರಾವ್ (ನಾಟಕ) <br></strong>ವಿನುತಾ ಹಂಚಿನಮನಿ - ಅಪರಾಜಿತೆಯರು</p></li><li><p><strong>ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ(ಕಾದಂಬರಿ ಪ್ರಕಾರ- ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ)<br></strong>ಜ. ನಾ. ತೇಜಶ್ರೀ - ಜೀವರತಿ</p></li><li><p><strong>ಜಯಮ್ಮ ಕರಿಯಣ್ಣ (ಸಂಶೋಧನೆ)<br></strong>ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ - ರಾಯಚೂರು ಕೋಟೆಗೆ ನರಬಲಿ</p></li></ul>