ಮದ್ಯದಂಗಡಿ | ಪರಿಶಿಷ್ಟರಿಗೆ ಮೀಸಲು: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ನವೀಕರಣಗೊಳ್ಳದ, ರದ್ದಾದ ಮತ್ತು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗಳ ಪರವಾನಗಿಗಳ ಇ–ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಲ್ಪಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಆ ಮೂಲಕ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣವು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಂದರೆ, ಪ್ರವರ್ಗ ‘ಎ’ಗೆ ಮತ್ತು ‘ಬಿ’ಗೆ ತಲಾ ಶೇ 5.25, ಪ್ರವರ್ಗ ‘ಸಿ’ಗೆ ಶೇ 4.5 ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಶೇ 3ರಷ್ಟು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದೂ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಬಕಾರಿ (ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ) ನಿಯಮಗಳು, 1968ರ 5ನೇ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಜೂನ್ 17ರಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅನ್ವಯ ಸಿಎಲ್ 2ಎ (ಚಿಲ್ಲರೆ ಮದ್ಯದಂಗಡಿ) ಮತ್ತುಸಿಎಲ್ 9ಎ (ಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್) ಪರವಾನಗಿಗಳ ಇ-ಹರಾಜುಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಅನ್ವಯ ಆಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಆದೇಶವು ಇದೇ ಮೇ 26ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇ-ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೀಸಲಾತಿ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ. ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಬಕಾರಿ ಕಾಯ್ದೆ, 1965ರ 71ನೇ ವಿಧಿಯಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯಿಂದ ನವೀಕರಣವಾಗದೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು ಎಂಎಸ್ಐಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನೂ ಆರಂಭಿಸದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 569 ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗಳ ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು (ಸನ್ನದು) ನಿಗದಿತ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇ-ಹರಾಜು ಮಾಡಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತ್ತು. </p>.<p>ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ 477 ಸಿಎಲ್-2ಎ ಮತ್ತು 92 ಸಿಎಲ್-9ಎ ಸನ್ನದು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 569 ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು 2026ರ ಜ. 13ರಿಂದ 20ರವರೆಗೆ ಹರಾಜು ಹಾಕಲು 2025ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ, ಮೀಸಲಾತಿ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಇದೀಗ ಸರ್ಕಾರ ನಿಯಮ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇ-ಹರಾಜಿನ ಹಾದಿ ಸುಗಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>