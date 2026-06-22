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Homenewskarnataka news

ಮದ್ಯದಂಗಡಿ | ಪರಿಶಿಷ್ಟರಿಗೆ ಮೀಸಲು: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಅನ್ವಯ; ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಶೇ 3
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಜೂನ್ 2026, 19:08 IST
Last Updated : 22 ಜೂನ್ 2026, 19:08 IST
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