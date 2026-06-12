ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ಜೂನ್ 2026
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Homenewskarnataka news

ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಮಾಗಿಸಲು ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಳಕೆ; ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ?

ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ದಿಢೀರ್ ಮಾಗಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಲು ಬಳಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಹಾಗೂ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಮೇಶ ಭಟ್ಟ ಪಿ.ಎಚ್.
ಉಮೇಶ ಭಟ್ಟ ಪಿ.ಎಚ್.
Published : 12 ಜೂನ್ 2026, 11:26 IST
Last Updated : 12 ಜೂನ್ 2026, 11:26 IST
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ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಮಾವು ರಫ್ತು ಆಗುವ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯೇ. ಆದರೂ ನಾವು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಣ್ಣು ಸರಬರಾಜು ಕಡೆ ಗಮನ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ರೈತರ ಜತೆಗೆ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೂ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇವೆ.
ಆರ್‌. ಗಿರೀಶ್‌, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
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