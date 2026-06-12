ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಮಾಗಿಸಲು ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಳಕೆ; ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ?

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ಬನ್ನಿ, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಖರೀದಿಸಿ. ಇದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ ಹಣ್ಣು. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಮಾವು’ ಎನ್ನುವ ಕೂಗು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ರೈತರು ಹಣ್ಣು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಂತೂ ಇದನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ದನಿಯಲ್ಲೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದಿಂದ ಹಣ್ಣು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಂತೂ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ದವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ ಇಲ್ಲಿನ ಹಣ್ಣು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಜಪಾನ್ ನಂತರ ನೇಪಾಳವೂ ಈ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದೆ.</p><p>ಈ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿದರೆ ಅವರು ನೀಡುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಬಳಕೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಭಾರತದಿಂದ ಮಾವು ಖರೀದಿಗೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳು ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದ್ದರೂ, ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಸರಬರಾಜು ಆಗುವ ಹಣ್ಣುಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನುವ ಅಂಶವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಡುತ್ತಾರೆ.</p><p><strong>ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನು</strong></p><p>ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾವು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮೂರನೇ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಹೊರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಕಡಿಮೆಯೇ. ಇದರಿಂದ ಸರಬರಾಜು ಆಗುವ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇಲ್ಲವೇ ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹಣ್ಣುಗಳ ವಿಭಾಗದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಜೋಳಗೀಕರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಬೇಗ ಹಣ್ಣು ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಈಥಲೈನ್ ಎನ್ನುವ ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಿಲ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಹಣ್ಣುಗಳು 24 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗುತ್ತವ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು, ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಉಳಿದಾಗ ಅದು ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಯುಕ್ತ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಹುಳಿ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುವುದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ ನಿಖರ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಆಗಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾವು ರಫ್ತು ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಯುದ್ದದ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತದೆ. ಮುಂಬೈ ಮಾವಿನ ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದಲೂ ಹಲವು ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಆಗುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ನೊಣದ ಪ್ರಭಾವವೂ ಅಧಿಕ</strong></p><p>ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮಾಗಿಸಲು ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಳಸುವುದು ಒಂದು ಕಡೆಯಾದರೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆ ಫ್ರುಟ್ ಫ್ಲೈ ಎನ್ನುವ ನೊಣದಿಂದಲೂ ಮಾವು ಬೆಳೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಲಿದೆ. </p><p>ನೊಣ ಕುಳಿತು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವುದರಿಂದ ಮಾವಿನ ಒಳಗೆ ಕೊಳತ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾದರೂ ಅದು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಇದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಭಾರತದ ಹಣ್ಣು ನಿಷೇಧಿಸಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಯೂ ಇದೆ.</p><p><strong>ರೈತರಿಂದ ಕಡಿಮೆ</strong></p><p>ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಮಂಡ್ಯ, ಮೈಸೂರು ಸಹಿತ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಳೆಂಟು ತಳಿಯ ಮಾವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾವು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷವಂತೂ ಬಿಸಿಲಿನ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿಗದಿಗಿಂತ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಮಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. </p><p>ಆದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಮಾವನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ ನಂತರ ಅದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹಣ್ಣಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೂ ಅಲ್ಲದೇ ಮಾವು ಹಣ್ಣು ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ದುಬಾರಿಯೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಗೋಜಿಗೆ ರೈತರು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದಿಢೀರ್ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಾಗ ಬೇಗನೇ ಹಣ್ಣಾಗಿಸಲು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು ಬಳಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಗಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.</p> .<div><blockquote>ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಮಾವು ರಫ್ತು ಆಗುವ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯೇ. ಆದರೂ ನಾವು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಣ್ಣು ಸರಬರಾಜು ಕಡೆ ಗಮನ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ರೈತರ ಜತೆಗೆ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೂ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇವೆ.</blockquote><span class="attribution">ಆರ್. ಗಿರೀಶ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>