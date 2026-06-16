ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೌಚಗುಂಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸ್ಥಿತಿ ಅತಂತ್ರ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಮಲಹೊರುವ ಪದ್ಧತಿ ನಿಷೇಧ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ 13 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುವ ಶೌಚಗುಂಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಇನ್ನೂ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.</p><p>ರಾಜ್ಯದ 24 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಷ್ಟೇ ಶೌಚಗುಂಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವರದಿ ನೀಡಿದೆ. ಗುರುತಿಸಲಾದವರ ಪೈಕಿ 6,687 ಮಂದಿಗಷ್ಟೇ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ನಗದು ನೆರವು ತಲಾ ₹40 ಸಾವಿರ ದೊರಕಿದೆ. ಇನ್ನೂ ನೂರಾರು ಮಂದಿಗೆ ಅದೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ, ರಾಜ್ಯ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿ ಆಯೋಗದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ‘ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಶಾಲೆ’ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರವು ನಡೆಸಿರುವ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ. </p>.<p>ಈ ಸಮೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯನ್ನು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು, ಅಂದು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಡಾ.ಎಚ್.ಸಿ.ಮಹದೇವಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವರದಿಯ ಪ್ರತಿ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. </p><p>60 ವರ್ಷ ಮೀರಿದರೂ ಇದ್ದಾರೆ: ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ, ಕನ್ನಡ–ತೆಲುಗು ಭಾಷಿಕ ಮಧ್ಯವಯಸ್ಸಿನವರೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, 60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರೂ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಪುರುಷರು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ, ಮಹಿಳೆಯರೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.</p>.<p>ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ದೊರಕಿವೆ. ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದೇ ಇಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಬಹಳ ಮಂದಿ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೂ ಬರಲಾಗದೆ, ಹೀನಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಕುರಿತು ಅರಿವಿಲ್ಲ. ಹಲವರು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>1974ರಲ್ಲೇ ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ</strong></p><p>ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಲ ಬಾಚುವ/ಹೊರುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು 1974ರಲ್ಲೇ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂದು ಪೌರಾಡಳಿತ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಬಿ.ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಆ ನಂತರ ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬವರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕುರಿತು ಐಪಿಡಿ ಸಾಲಪ್ಪ ಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸುಗಳುಳ್ಳ ವರದಿಯ ಸಮರ್ಪಕ ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗಿಲ್ಲ. 1993ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಲ ಹೊರುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿ, ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿತು. ಆದರೆ, ‘ಲೋಪದೋಷಗಳ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಿತ ಕಾಡಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಮುಖಂಡರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ್ದರಿಂದ, 2013ರಲ್ಲಿ ಪುನರ್ವಸತಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿತು. 2014ರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ಅನಿಷ್ಠ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಹೀಗೆ ನಿಷೇಧ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿಯಾಗಿ 5 ದಶಕ ಕಳೆದರೂ, ಯಾವ ಕಾಯ್ದೆಯೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.</p><p><strong>6,507 ಮಂದಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ</strong></p><p>ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಯೋಜನೆಗಳ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಲುಪಿಲ್ಲ ಎಂಬುದೂ ವರದಿಯಲ್ಲಿದೆ.</p><p>ಕೈಗಾರಿಕಾ ಫ್ಲಾಟ್, ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿತ ನೆರವು, ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ, ಭೂ ಒಡೆತನ ಯೋಜನೆ, ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ, ಮನೆಗೆ ನೇರ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ, ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಸಾರಥಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ತಲಾ ಒಬ್ಬರಷ್ಟೇ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾದವರ ಪೈಕಿ 6,507 ಮಂದಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೇ ದೊರಕಿಲ್ಲ.<br>420 ಮಂದಿ ಗುಡಿಸಲುಗಳಲ್ಲೇ ವಾಸವಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>