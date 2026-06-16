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Homenewskarnataka news

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೌಚಗುಂಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸ್ಥಿತಿ ಅತಂತ್ರ

ೆ.ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ
ಕೆ.ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ
Published : 16 ಜೂನ್ 2026, 0:25 IST
Last Updated : 16 ಜೂನ್ 2026, 0:25 IST
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