ಪೌಡರ್ ಸೇಂದಿ ಹಾವಳಿ | ವಿಧವೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ: ಶಾಸಕರ ಒತ್ತಾಯ

'ಆಂಧ್ರ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣಗಳಿಂದ ಕೃತಕ ಸೇಂದಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. 10 ಕೆ.ಜಿ ಪೌಡರ್ ಬಳಸಿ ಒಂದು ಡ್ರಮ್ ಸೇಂದಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ಭಯಾನಕ ರಾಸಾಯನಿಕ. ಇದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.