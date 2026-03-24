ನಾನಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ‘ಫೋಟೋ ಶೂಟ್‌‘ ಸೂಚನೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಒಟ್ಟಾಗಿ ಭಾವಚಿತ್ರ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ವಿಧಾನಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಯು.ಟಿ.ಖಾದರ್ ಅವರು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ನಾನಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಪೂರ್ವ ದ್ವಾರದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ನಡೆಯಲಿದೆ.

'ಈಗ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೊ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಅಕಾಲಿಕ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ಕೊನೆಯ ಅಧಿವೇಶನದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಒಂದೋ ಖಾದರ್ ಅವರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಯಾವುದು' ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.