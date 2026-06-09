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Homenewskarnataka news

ವಿಧಾನಪರಿಷತ್‌ ಚುನಾವಣೆ: 1 ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌–ಜೆಡಿಎಸ್‌ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿ

ವಿಧಾನಪರಿಷತ್‌ನ 7 ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ ಖಚಿತ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
Last Updated : 9 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
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