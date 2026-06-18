ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ ಸೋಮಶೇಖರ್‌, ಹೆಬ್ಬಾರ್‌ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯ ಮತ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ತಾವಿಬ್ಬರೂ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಉಚ್ಚಾಟಿತ ಶಾಸಕರಾದ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೋಮಶೇಖರ್ ಮತ್ತು ಶಿವರಾಂ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಏಳು ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಮತಹಾಕಿ ಹೊರಬಂದ ಅವರು ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. </p>.<p>‘ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ ನೀಡಿ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಸೌಜನ್ಯಕ್ಕಾದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಸಹ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಮತ ನೀಡಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸೋಮಶೇಖರ್, ‘ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 10–12 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬಾಕಿಯಾಗಿವೆ. ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಜತೆಗೆ, ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಹ ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಮತಹಾಕಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸೋಲಲಿ ಎಂಬುದೇ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಉದ್ದೇಶ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಇಬ್ಬರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೆರವು ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವರು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಗಿಂತ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮುಖ್ಯ’ ಎಂದು ಶಿವರಾಂ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.</p>.<p><strong>ಜಿ.ಟಿ.ದೇವೇಗೌಡ ಒಬ್ಬಂಟಿ ಮತ </strong></p><p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತದಾನ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕ ಜಿ.ಟಿ.ದೇವೇಗೌಡ ಅವರು ಒಬ್ಬರೇ ಬಂದು ಮತಹಾಕಿದರು. ಮತಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ ‘ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. 18 ಶಾಸಕರ ಬಲ ಹೊಂದಿರುವ ಜೆಡಿಎಸ್ ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಅವರನ್ನು ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿತ್ತು. ತಮ್ಮ 18 ಮತ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿಯ 4 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮತ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷೇತರರ ಮತ ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಬೀಳಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಾಗಿತ್ತು. ಮತದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲೆಂದೇ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಿ.ಟಿ.ದೇವೇಗೌಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕರೆಲ್ಲರೂ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿಯ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದರು. ದೇವೇಗೌಡ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ.</p>.<p><strong>ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ನಿರುತ್ಸಾಹ</strong></p><p>ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದ ಮತಗಳು, ಅಡ್ಡ ಮತದಾನವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಮತದಾನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಅವರು ನಿರುತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇದ್ದರು.</p><p>18 ಶಾಸಕರ ಬಲವಿದ್ದ ಜೆಡಿಎಸ್, ಬಿಜೆಪಿಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 4 ಮತ್ತು ಪಕ್ಷೇತರ ಶಾಸಕರ ಮತಗಳು ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಬೀಳಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾದಾಗ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ 14 ಮತಗಳಷ್ಟೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದವು.</p><p>ದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30ಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕ ಜಿ.ಟಿ.ದೇವೇಗೌಡ ಅವರು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ ಸುದ್ದಿ ಬಿತ್ತರವಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ರೆಸಾರ್ಟ್ನಿಂದ ಹೊರಡುವ ಸಮಯವನ್ನು ಕೆಲಕಾಲ ಮುಂದೂಡಿದರು.</p><p>ನಂತರ 10.30ಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲು ಸಮಯ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಿಜೆಪಿಯ ಉಚ್ಚಾಟಿತ ಶಾಸಕರಾದ ಶಿವರಾಂ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಟಿ.ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರ ಜತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮತಹಾಕಿ ಬಂದ ಸುದ್ದಿ ಬಂದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕರು ರೆಸಾರ್ಟ್ನಿಂದ ಹೊರಡುವುದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮುಂದೂಡಿದರು. ನಂತರ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಬಂದು ಮತ ಹಾಕಿದರು. ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ನಿರುತ್ಸಾಹದಿಂದ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.</p><p>‘ಹಲವು ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವರು ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ನಮಗೇ ಮತಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಂಬಿರಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರೊಬ್ಬರು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>