24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ?

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾದ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. </p><p>ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೇಂದ್ರ( ಕೆಎಸ್ಎನ್ಡಿಎಂಸಿ)ಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಉಡುಪಿ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲು ವ್ಯಾಪಕ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಹಾಸನ, ಕೊಡಗು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ಸಹಿತ 5 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಚದುರಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರು, ತುಮಕೂರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ವಿಜಯನಗರ, ಕೋಲಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ರಾಮನಗರ, ಧಾರವಾಡ, ದಾವಣಗೆರೆ ಹಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಹಿತ 13 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಗದಗ, ವಿಜಯಪುರ, ರಾಯಚೂರು, ಬೆಳಗಾವಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಯಾದಗಿರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ, ಕಲಬುರಗಿ, ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾದ ವರದಿಗಳಿಲ್ಲ.</p><p>ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂತೇ ಶಿವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಧಿಕ 76.5 ಮಿ. ಮೀ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ.</p><p>ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆನೆಕೆರೆಯಲ್ಲಿ 60.3 ಮಿ.ಮೀ, ನಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ 43.4 ಮಿ.ಮೀ, ಗೌಡಗೆರೆಯಲ್ಲಿ 36.5 ಮಿ.ಮೀ, ಡಿ.ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 36.5 ಮಿ.ಮೀ, ದಿಂಡಗೋಡಿನಲ್ಲಿ 30.7 , ಅರಸಿಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರಗುಂದದಲ್ಲಿ 28.5 ಮಿ.ಮೀ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಚ್ಚೂರಿನಲ್ಲಿ 68 ಮಿ.ಮೀ, ಹೆಬ್ರಿಯಲ್ಲಿ 47 ಮಿ.ಮೀ, ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ಕೊಕ್ಕರ್ಣೆಯಲ್ಲಿ 35 ಮಿ.ಮೀ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಜ್ರಿಯಲ್ಲಿ 28.5 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರದ ಮಂಕಿಯಲ್ಲಿ 60.6. ಮಿ.ಮೀ, ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯಲ್ಲಿ 46.5 ಮಿ.ಮೀ, ಕಡತೋಕದಲ್ಲಿ 37 ಮಿ.ಮೀ, ಸಿದ್ದಾಪುರ ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ 22 ಮಿ.ಮೀ, ಕೊಡಗಿನ ಮದೆಯಲ್ಲಿ 50 ಮಿ.ಮೀ, ವೀರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೀನಿ ಬಿಳುಗುಂದದಲ್ಲಿ 26 ಮಿ.ಮೀ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆಯಲ್ಲಿ 49 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾದ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.<br><br>ಮೈಸೂರಿನ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪುರದಲ್ಲಿ 49 ಮಿ.ಮೀ, ರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 41 ಮಿ.ಮೀ, ಆಲನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 31 ಮಿ.ಮೀ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುಳ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಳಪದಲ್ಲಿ 28.5 ಮಿ.ಮೀ, ಗುತ್ತಿಗಾರುವಿನಲ್ಲಿ 39.5 ಮಿ.ಮೀ, ಪುತ್ತೂರಿನ ಬೆಳ್ಳಂದೂರಿನಲ್ಲಿ 26 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾದ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.</p><p><br>ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡಣ್ಣೆಗೆರೆಯಲ್ಲಿ 20 ಮಿ.ಮೀ, ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಜಗೂರಿನಲ್ಲಿ 4.5 ಮಿ.ಮೀ. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಾಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 35 ಮಿ.ಮೀ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಚ್ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 23 ಮಿ.ಮೀ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಜೇನಿಯಲ್ಲಿ 23 ಮಿ.ಮೀ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರೇಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 20.5 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>