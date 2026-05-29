ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ: ಬೆಳೆ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸುವಂತೆ ರೈತರಿಗೆ ಸಲಹೆ

ಧಾರವಾಡ: ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹವಾಮಾನ ಆಧಾರಿತ ಕೃಷಿ ಸಲಹಾ ಸೇವೆಗಳ ಯೋಜನೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರೈತರು ಮಳೆ ಕೊರತೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ತಳಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹವಾಮಾನ ತಜ್ಞ ರವಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ 2026ರ ಮುಂಗಾರು ಋತುವಿನ (ಜೂನ್–ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) ನವೀಕರಿತ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ: ಮುಂಬರುವ ಮುಂಗಾರು ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣವು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸರಾಸರಿಯ ಶೇ 90ರಷ್ಟು ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಕುಸಿದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ: ಈ ಹಿಂದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗೆ (ಶೇ 92 +4) ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ನವೀಕೃತ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 2.0 ರಷ್ಟು ಇಳಿಮುಖವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಲಿದ್ದರೂ, ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ.

ಹವಾಮಾನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಒಟ್ಟು ಶೇ 84ರಷ್ಟು ಇದೆ. ಆದರೆ, ಎಂದಿನಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಕೇವಲ ಶೇ 14ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.

ಇನ್ನು, ರೈತರಿಗೆ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಗಳು ನೀಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಉತ್ತರ ಒಳನಾಡು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಣ ಬೇಸಾಯ ನಂಬಿರುವ ರೈತರು ಈ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಿದೆ.

ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆ ಬರುವ ಹಾಗೂ ಬರ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಬೆಳೆಗಳ ತಳಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದ ಮಳೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.