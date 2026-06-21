ಭಾನುವಾರ, 21 ಜೂನ್ 2026
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Homenewskarnataka news

ಮುಂಗಾರು ಮಂದಗತಿ; ಶೇ 37ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆ: ಕರಾವಳಿ-ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆತಂಕ

Published : 21 ಜೂನ್ 2026, 0:18 IST
Last Updated : 21 ಜೂನ್ 2026, 1:57 IST
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ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಚನ್ನಾಗಿ ಬಂತು. ಅದನ್ನು ನಂಬಿ ಜಮೀನು ಹದ ಮಾಡಿದೆವು. ಈಗ ಮಳೆಯೇ ಬಾರದು. ಅತ್ತ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯವೂ ಬರಿದಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. 
– ಗಾದಿಲಿಂಗಪ್ಪ, ರೈತ, ಸಂಗನಕಲ್ಲು ಬಳ್ಳಾರಿ 
ಆರಂಭಿಕ ಮಳೆ ನಂಬಿ ಒಂದಷ್ಟು ರೈತರು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬೆಳೆ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮಳೆ ಬೇಕು. ಇನ್ನು 10 ದಿನ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಂತರವೂ ಮಳೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಲಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಿದೆ.
– ಸೋಮಸುಂದರ್‌, ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಬಳ್ಳಾರಿ 
Train DelayKarnataka Rain

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