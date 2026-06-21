ಮುಂಗಾರು ಮಂದಗತಿ; ಶೇ 37ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆ: ಕರಾವಳಿ-ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆತಂಕ

<p><strong>ಬಳ್ಳಾರಿ</strong>: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಮಂದಗತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೇಂದ್ರದ (ಕೆಎಸ್ಎನ್ಡಿಎಂಸಿ) ಜೂನ್ 19ರವರೆಗಿನ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಶೇ 37 ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ಜೂನ್ 1 ರಿಂದ ಜೂನ್ 19 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 11.63 ಸೆಂ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, 7.30 ಸೆಂ.ಮೀ ಮಳೆಯಷ್ಟೇ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ.</p>.<p><strong>ತೀವ್ರ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು</strong>: </p><p>ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪೈಕಿ ದಕ್ಷಿಣ ಒಳನಾಡಿನ ಮೂರು, ಉತ್ತರ ಒಳನಾಡಿನ ಐದು, ಮಲೆನಾಡಿನ ನಾಲ್ಕು, ಕರಾವಳಿಯ ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 15 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. </p>.<p><strong>ಬರ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು</strong>: </p><p>ಬೀದರ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದ್ (ಶೇ -93), ಚಿಟಗುಪ್ಪ (ಶೇ -90), ಬೀದರ್ (ಶೇ. -79), ಭಾಲ್ಕಿ (ಶೇ. -65), ಮಲೆನಾಡು ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ (ಶೇ -73), ಹೊಸನಗರ (ಶೇ -61), ಸೊರಬ (ಶೇ. -66).</p><p>ಕರಾವಳಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ರಿ (ಶೇ -62), ಅಂಕೋಲಾ (ಶೇ -67), ಕಾರವಾರ (ಶೇ -62), ಮೂಡಬಿದಿರೆ (ಶೇ -60) ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ (ಶೇ -65), ಚನ್ನಗಿರಿ (ಶೇ -74), ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ (ಶೇ -52), ಸಂಡೂರು (ಶೇ -74) ಹಾಗೂ ಗಂಗಾವತಿ (ಶೇ. -75) ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<div><blockquote>ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಚನ್ನಾಗಿ ಬಂತು. ಅದನ್ನು ನಂಬಿ ಜಮೀನು ಹದ ಮಾಡಿದೆವು. ಈಗ ಮಳೆಯೇ ಬಾರದು. ಅತ್ತ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯವೂ ಬರಿದಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. </blockquote><span class="attribution"> – ಗಾದಿಲಿಂಗಪ್ಪ, ರೈತ, ಸಂಗನಕಲ್ಲು ಬಳ್ಳಾರಿ </span></div>.<div><blockquote>ಆರಂಭಿಕ ಮಳೆ ನಂಬಿ ಒಂದಷ್ಟು ರೈತರು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬೆಳೆ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮಳೆ ಬೇಕು. ಇನ್ನು 10 ದಿನ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಂತರವೂ ಮಳೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಲಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಿದೆ. </blockquote><span class="attribution">– ಸೋಮಸುಂದರ್, ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಬಳ್ಳಾರಿ </span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>