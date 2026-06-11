ಗುರುವಾರ, 11 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news

Karnataka Rains: ಮುಂದಿನ ಆರು ದಿನ ಯಾವ್ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇದೆ?

ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ವಾರವೂ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಿದೆ.
ಮೇಶ ಭಟ್ಟ ಪಿ.ಎಚ್.
ಉಮೇಶ ಭಟ್ಟ ಪಿ.ಎಚ್.
Published : 11 ಜೂನ್ 2026, 14:26 IST
Last Updated : 11 ಜೂನ್ 2026, 14:26 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕರ್ನಾಟಕದ ಉತ್ತರ, ದಕ್ಷಿಣ ಒಳನಾಡಿನ ಜತೆಗೆ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲೂ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ವಾರವೂ ಮಳೆ ಇರಲಿದೆ
ಡಾ.ಪುವಿಯರಸನ್‌, ಮುಖ್ಯಸ್ಥ, ಹವಾಮಾನ ಕೇಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು
mangaloreRainRain alertIMDKarnatakaRainsKodaguRainBangaloreRain

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT