ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಜೂನ್ 2026
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Homenewskarnataka news

ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ ವಿರುದ್ಧ ತಮಿಳುನಾಡು ನಿರ್ಣಯ ಸೇರಿ ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ 10 ಸುದ್ದಿಗಳು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಜೂನ್ 2026, 12:29 IST
Last Updated : 19 ಜೂನ್ 2026, 12:29 IST
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Introduction
9

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ 12,256 ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕ: ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಜೂನ್ 22 ಕಡೆ ದಿನ

10

ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ: 600 ಅಂಶಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್

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SYSTEM
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