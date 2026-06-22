ನೂತನ ಅಬಕಾರಿ ನೀತಿ: ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ, ವರಮಾನ ಹೆಚ್ಚಳ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಮದ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ನೂತನ ಅಬಕಾರಿ ನೀತಿ ಜಾರಿಯ ನಂತರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ವರಮಾನದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮೇ 11ರಿಂದ ಜೂನ್ 11ರ ಮಧ್ಯೆ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯು ₹3,509 ಕೋಟಿ ವರಮಾನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ನೂತನ ಅಬಕಾರಿ ನೀತಿಯನ್ನು 2026ರ ಮೇ 11ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತ್ತು. ನಂತರ ಜೂನ್ 11ರವರೆಗಿನ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ 443.49 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಐಎಂಎಲ್ ಮತ್ತು 403.10 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಬಿಯರ್ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. 2025ರ ಮೇ 11ರಿಂದ ಜೂನ್ 11ರವರೆಗೆ 433.12 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಐಎಂಎಲ್ ಮತ್ತು 252.87 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಬಿಯರ್ ಮಾರಾಟವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ₹3,022 ಕೋಟಿ ವರಮಾನ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>2025ರ ಮೇ 11–ಜೂನ್ 11ರ ಅವಧಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, 2026ರ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 150.23 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಬಿಯರ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಿಸ್ಕಿ, ರಮ್ನಂತಹ ಐಎಂಎಲ್ ದರವನ್ನು ನೂತನ ನೀತಿ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು. ₹50ಕ್ಕೆ ಬಿಕರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ 90 ಎಂ.ಎಲ್ನ ಟೆಟ್ರಾಪ್ಯಾಕ್ಗಳ ಬೆಲೆ ₹78ರಿಂದ ₹80ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವು ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ದತ್ತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. 2025ರ ಮೇ 11–ಜೂನ್ 11ರ ಅವಧಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, 2026ರ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಐಎಂಎಲ್ ಮಾರಾಟವು ಕೇವಲ 10 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>2023ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಆರು ಬಾರಿ ಮದ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 2023ರಲ್ಲಿ ₹150ಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲಿಗೆ 2025ರ ಅಂತ್ಯದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ₹270ರಿಂದ ₹300 ತೆರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಿಯರ್ ಮಾರಾಟ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿತ್ತು. ಬಿಯರ್ ಬದಲಿಗೆ ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರು ಐಎಂಎಲ್ನತ್ತ ವಾಲಿದ್ದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಆದಾಯ ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>‘ಮದ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ನೀತಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಬಿಯರ್ ಬೆಲೆ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಯಿತು. ₹270ರಿಂದ ₹300 ತೆತ್ತು ಖರೀದಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲಿಯದ ಬೆಲೆ ₹190ರಿಂದ ₹210ರ ಆಸುಪಾಸಿಗೆ ಇಳಿಯಿತು. ಜತೆಗೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲ ಜಳ ವಿಪರೀತ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರು ಬಿಯರ್ ಮೊರೆ ಹೋದರು. ಈ ಎರಡೂ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಬಿಯರ್ ಮಾರಾಟ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಯಿತು’ ಎಂದು ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯು 2026-27ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ₹3,688 ಕೋಟಿ, ಮೇನಲ್ಲಿ ₹3,398 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಜೂನ್11ರವರೆಗಿನ ಒಟ್ಟು 71 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ₹7,197 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಈ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹45,000 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾದ ಗುರಿ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದೆ ಇದೆ. 2025–26ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಗುರಿಗಿಂತಲೂ (₹40,000 ಕೋಟಿ) ಹೆಚ್ಚು, ₹40,183 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>‘ಐಎಂಎಲ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಬಿಯರ್ ಮಾರಾಟ ಏರಿಕೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆದಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಮಳೆ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ಮಾರಾಟ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಕುಸಿಯಲಿದೆ. ನೂತನ ಅಬಕಾರಿ ನೀತಿಯ ನೈಜ ಪರಿಣಾಮ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದು ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯು ಅಧಿಕಾರಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>