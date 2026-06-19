ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಜೂನ್ 2026
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Homenewskarnataka news

ಅನಿವಾಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ರೂಪುರೇಷೆ

ವಿದೇಶಿ ಬಂಳವಾಳ ಸೆಳೆತ, ಶ್ರಮಿಕ ವರ್ಗದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ
ಚಂದ್ರಹಾಸ ಹಿರೇಮಳಲಿ
Published : 19 ಜೂನ್ 2026, 0:07 IST
Last Updated : 19 ಜೂನ್ 2026, 0:07 IST
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ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುವವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಕೌಶಲ ತರಬೇತಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಹಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದಾಗ ರಕ್ಷಣೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮರಳುವವರಿಗೆ ನೆರವಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೊಸ ಸಚಿವಾಲಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. 
ಆರತಿ ಕೃಷ್ಣ, ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ವೇದಿಕೆ 
CabinetNRINRK

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