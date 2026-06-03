ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ತೆಲಂಗಾಣದ ಜನರಿಂದ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ

<p><strong>ಚಿಂಚೋಳಿ(ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ):</strong> ವಿವಾದಿತ ಜಮೀನಿನ ಸಮೀಕ್ಷೆ ತೆರಳಿದ್ದ ವೇಳೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ತೆಲಂಗಾಣದ ಜನರು ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ನಡೆಸಿ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಘಟನೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಾದಿಪುರದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 126ರಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡೆದಿದೆ.</p><p>ಸೇಡಂ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಭುರೆಡ್ಡಿ, ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪ ನಿರ್ದೆಶಕ ಮಹೇಶ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೆಶಕ ಸತೀಶ ಸಿಂಧೆ, ಶಿವಕುಮಾರ, ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಕುಂಚಾವರಂ ಠಾಣೆಯ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯಕ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಜಮಖಂಡಿ, ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಮಹಮ್ಮದ್ ಆರೀಫ್, ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ರವಿಕುಮಾರ ಮಾನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾದಿಪುರದ ಜಮೀನಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು.</p><p>ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದ ಜಮೀನಿನ ಗಡಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೆರಳಿದ್ದಾಗ ನೆರೆಯ ತೆಲಂಗಾಣದ ವಿಕಾರಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಮ್ಲಾ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾದ ಕೆಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಪುರುಷರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಯಾರಿಗೂ ಗಾಯಗಳಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ತುಂಬಾ ದೂರದಿಂದ ಕಲ್ಲು ಬೀಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಕೆಲವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಿ ಬಂದು ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸಿ ಹೆದರಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p><p>‘ಇದು ನಮ್ಮ ಜಮೀನು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲು ನೀವ್ಯಾರು? ಇದು ವಿವಾದಿತ ಜಮೀನಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರಲಿ. ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದರೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ತೆಲಂಗಾಣದ ಉಮ್ಲಾ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾದ ಜನರು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹರಿಹಾಯ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಮರಳಿದರು ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>24 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಗಡಿಭಾಗದ ವಿವಾದಿತ ಜಮೀನನ್ನು 54 ಭೂ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖನೀಯ.</p>