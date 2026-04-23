ದೂರು, ಗೊಂದಲ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಕ್ರಮ: ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅನಿಲ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಅಂತವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಯಾದವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅನಿಲ ಹಂಚಿಕೆ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳಿ ಇಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಗೊಂದಲ ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಅಗರವಾಲ್, ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ತೈಲಕಂಪೆನಿಗಳು.