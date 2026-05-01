ಪಿಡಿಒ ಸಂಘ: ದಿಲೀಪ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ (ಪಿಡಿಒ) ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬಿ.ಎಂ. ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಚುನಾಯಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 19ರಂದು ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ರಿಯಾಜ್ ಕೆ. ಖಲೇಬ ಮತ್ತು ದೀಪಾ.ಎನ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉಪ ವಿಭಾಗವಾರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಂಜಿನಪ್ಪ ಆರ್. (ಬೆಂಗಳೂರು), ಚೇತನ್ ಎಚ್.ಎಂ. (ಮೈಸೂರು), ಬಸವರಾಜ ಎನ್. (ಕಲಬುರಗಿ), ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಗೋಕೆ (ಬೆಳಗಾವಿ), ಅನುಪಮಾ ಎಂ. (ಕಲಬುರಗಿ), ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಎಂ.ಕೆ. (ಬೆಂಗಳೂರು), ವಸಂತ ಎನ್. (ಮೈಸೂರು) ಮತ್ತು ಶಿವಲೀಲಾ ಅಂಗಡಿ (ಬೆಳಗಾವಿ) ಅವರು ಚುನಾಯಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಘದ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260501-51-915504574