ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಪಾವತಿಯಾಗದ ವೇತನ: ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಡಿಪಾಟಲು

<p><strong>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ:</strong> ಧಾರವಾಡ, ವಿಜಯನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಗದಗ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಫೆಬ್ರುವರಿ ತಿಂಗಳ ವೇತನ ಇನ್ನೂ ಪಾವತಿಯಾಗಿಲ್ಲ. </p><p>'ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 1ನೇ ತಾರೀಖು ವೇತನ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮಾರ್ಚ್ 10 ಕಳೆದರೂ ಇನ್ನು ಜಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಧಾರವಾಡ ನಗರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>'ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 5ರ ಒಳಗೆ ಇಎಂಐ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಕಂತು ಪಾವತಿಗೂ ಸಾಲ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ' ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p><p>'ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ, ಇಂದು ನಾಳೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊಲೀಸರೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 1,600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ವೇತನ ಜಮೆಯಾಗದೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಜಯನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ವೇತನ, ಭತ್ಯೆ ವಿಳಂಬ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ವಿಜಯನಗರದ ಕೆಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p><p>'ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯಿಂದಲೇ ವೇತನದ ದುಡ್ಡು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳು ವೇತನದ ದುಡ್ಡು ಹಂಚಿಕೆ<br>ಮಾಡಿವೆ' ಎಂದು ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಖಜಾನೆ ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಮ್ಪ್ರಸಾದ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>'ಖಜಾನೆಗೆ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ದುಡ್ಡು ಹಂಚಿಕೆಯಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಲ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಆರ್ಬಿಐಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿಂದ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವೇತನ ರವಾನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಎಂಬಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ ಲೋಪವಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಆಯಾ ಇಲಾಖೆಗಳ ಲೋಪ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. </p><p>'ಶೀಘ್ರವೇ ವೇತನ ಪಾವತಿ ಆಗಲಿದೆ' ಎಂದು ವಿಜಯನಗರ ಎಸ್ಪಿ ಎಸ್.ಜಾಹ್ನವಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<h2><strong>ಸಂಬಳ: ಕಲಬುರಗಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲೂ ಪರದಾಟ</strong></h2><p>ಕಲಬುರಗಿ: ಫೆಬ್ರುವರಿ ತಿಂಗಳ ವೇತನ ಜಮೆ ಆಗದೇ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ, ಮಾಸಿಕ ಕಂತುಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲಾ ಶುಲ್ಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಅಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣ ಹೊಂದಿಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ವೇತನ ವಿಳಂಬದ ಜೊತೆಗೆ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣವೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಕಲಬುರಗಿ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>ಈ ಕುರಿತು 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಶರಣಪ್ಪ ಎಸ್.ಡಿ, 'ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ವೇತನ ಬಟವಡೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಆಗಿದೆ. ವೇತನ ಮಾರ್ಚ್ 11ರಂದು ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮಾ ಆಗಲಿದೆ' ಎಂದರು.</p><p><strong>ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವರದಿ:</strong> ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಫೆಬ್ರುವರಿ ತಿಂಗಳ ವೇತನ ಇನ್ನೂ ಪಾವತಿ ಆಗಿಲ್ಲ.</p><p>'ವೇತನ ಜಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಡಿಪಿಒ ವಿಭಾಗದವರು ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಸಾಗರದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ವೊಬ್ಬರು ಬೇಸರ ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>