Karnataka Politics: ಸಂಭ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮನೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆಗೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸದಾಶಿವನಗರದ ಮನೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು.

ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದರೂ ಬೆಂಬಲಿಗರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಸೇರತೊಡಗಿದ್ದರು. ಹಲವರು ಹೂಗುಚ್ಛ, ಹಾರಗಳ ಜತೆಗೆ ಸಿಹಿಯನ್ನೂ ತಂದಿದ್ದರು. ಆಗಾಗ್ಗೆ, 'ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ಗೆ ಜೈ' ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದರು.

ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸೋದರ ಡಿ.ಕೆ.ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಬಂದಾಗ, ಬೆಂಬಲಿಗರ ಘೋಷಣೆ ಮುಗಿಲುಮುಟ್ಟಿತು. ಸುಮ್ಮನಿರಿ ಎಂದು ಸುರೇಶ್ ಅವರು ನಗುಮೊಗದಿಂದಲೇ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿ, ಮನೆಯೊಳಗೆ ನಡೆದರು.

ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ಎನ್.ಎ.ಹ್ಯಾರಿಸ್, ಇಕ್ಬಾಲ್ ಹುಸೇನ್, ಎಚ್.ಸಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸೇರಿ ಹಲವು ಶಾಸಕರು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಕೆಲ ಸದಸ್ಯರೂ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗಲೂ ಶಾಸಕರು, ಬೆಂಬಲಿಗರು ಜತೆಯಾದರು.