ಗುರುವಾರ, 11 ಜೂನ್ 2026
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Homenewskarnataka news

Karnataka Politics | ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ: ಹೈಕಮಾಂಡ್‌ಗೆ ಒತ್ತಡ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಜೂನ್ 2026, 17:48 IST
Last Updated : 11 ಜೂನ್ 2026, 17:48 IST
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