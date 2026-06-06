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Homenewskarnataka news

ಡಿ.ಕೆ.ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ‘ಖಾತೆ’ ಸಂಕಟ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
Last Updated : 6 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
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ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಹೈಕಮಾಂಡ್‌ ನಾಯಕರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪುನರ್‌ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು
ಎಚ್‌.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ, ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕ
CongressGovernmentKarnatakaDK ShivakumarCabinetRamalinga Reddy

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