ಪಿಯುಸಿ: ರಾಜ್ಯದ 37 ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶ!

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ರಾಜ್ಯದ 47 ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಶೂನ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿವೆ. 37 ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೂ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅನುದಾನಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ 7, ವಸತಿ ಕಾಲೇಜು 2 ಹಾಗೂ 1 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ಶೂನ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿವೆ.</p><p>265 ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಸೇರಿ 409 ಕಾಲೇಜುಗಳು ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿವೆ. 74 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು, 64 ವಸತಿ ಕಾಲೇಜು, 6 ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಶೇ 100ರ ಫಲಿತಾಂಶದ ಶ್ರೇಯಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿವೆ.</p>