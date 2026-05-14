ಒಳಮೀಸಲು: 400 ರೋಸ್ಟರ್ ಬಿಂದು ಪಾಲನೆಗೆ ಆದೇಶ; ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ 101 ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಶೇ 15ರ ಮೀಸಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಹಂಚಿಕೆಗಾಗಿ, 400 ರೋಸ್ಟರ್ ಬಿಂದುಗಳ ವರ್ತುಲಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬುಧವಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ರೋಸ್ಟರ್ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು 100 ರೋಸ್ಟರ್ ಬಿಂದುಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಆದೇಶದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ವಿಶೇಷ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಪ್ರವರ್ಗ ‘ಎ’ (ಎಡಗೈ ಸಂಬಂಧಿತ ಜಾತಿಗಳು), ಪ್ರವರ್ಗ ‘ಬಿ’ (ಬಲಗೈ ಸಂಬಂಧಿತ ಜಾತಿಗಳು) ಮತ್ತು ಪ್ರವರ್ಗ ‘ಸಿ’ಗೆ (ಸ್ಪೃಶ್ಯ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಲೆಮಾರಿ ಜಾತಿಗಳು) 5.25:5.25:4.50 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 0.25 ಮೀಸಲಾತಿಯ ಹುದ್ದೆಗಳು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಲಿವೆ. ಅಂದರೆ, ಸದ್ಯ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುವ 100 ಬಿಂದುಗಳ ರೋಸ್ಟರ್ ವರ್ತುಲವು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಆದಾಗ, ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ರೋಸ್ಟರ್ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು 100 ರೋಸ್ಟರ್ ಬಿಂದುಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದರೆ 0.25 ಹುದ್ದೆ ಉಳಿಕೆ ಆಗಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ರೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು 400 ರೋಸ್ಟರ್ ಬಿಂದುಗಳ ವರ್ತುಲ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p><strong>ಆದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು</strong></p><p>400 ಬಿಂದುಗಳ ರೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಯಾವುದೇ ಪ್ರವರ್ಗಗಳನ್ನು (ಪ್ರವರ್ಗ–ಎ,ಬಿ,ಸಿ) ನಮೂದಿಸದೇ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯು ಯಾವ ಬಿಂದುವಿನವರೆಗೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆಯೋ, ಅದರ ನಂತರದ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಹೊಸ ನೇಮಕಾತಿ ಆರಂಭಿಸುವುದು. ಇದೇ ಪದ್ಧತಿ ಸಮತಳ ಮೀಸಲಾತಿಗೂ ಅನುಸರಿಸುವುದು.</p><p>ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ 3ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹುದ್ದೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ 101 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ 400 ರೋಸ್ಟರ್ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುವುದು. ಸಮತಳ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು 2023ರ ಮಾರ್ಚ್ 8ರ ಆದೇಶದಂತೆ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮತಳ ಮೀಸಲಾತಿಯು ಹಿಂದಿನ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಬಿಂದುವಿನ ನಂತರದ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ನೇಮಕಾತಿ ಆರಂಭಿಸುವುದು.</p><p>ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ 3ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹುದ್ದೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮೊದಲಿಗೆ 400 ಬಿಂದುಗಳ ರೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.</p><p>ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ವಿವಿಧ ಪ್ರವರ್ಗಗಳಿಗೆ 5.25, 5.25, 4.50 ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿರುವ (400 ರೋಸ್ಟರ್ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 15 ರಂತೆ) 60 ಬಿಂದುಗಳ ರೋಸ್ಟರ್ರಂತೆ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಅನುಸರಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ರೋಸ್ಟರ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.</p><p>ಪ್ರವರ್ಗ–ಸಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 20 ರಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು 59 ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿಯವರಿಗೆ ಮೀಸಲಿರಿಸಬೇಕು. ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಬಿಂದು ಸಂಖ್ಯೆ 3, 20, 37, 54 ಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ, ಈ 59 ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿರಿಸುವುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸದರಿ 59 ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವರ್ಗ–ಸಿ ರಲ್ಲಿನ ಇತರೆ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವುದು.</p>.<p><strong>ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಂದುಗಳು</strong></p><p>ಹೊಸ ಆದೇಶದ ಅನ್ವಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಪ್ರವರ್ಗ–ಎ (5.25)– 21 ಬಿಂದುಗಳು, ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಪ್ರವರ್ಗ–ಬಿ (5.25)–21 ಬಿಂದುಗಳು, ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಪ್ರವರ್ಗ–ಸಿ (4.5)–18 ಬಿಂದುಗಳು. ಒಟ್ಟು ಶೇ 15 ಅಂದರೆ 60 ಬಿಂದುಗಳು. ಶೇ 20 ರಂತೆ 4 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು 59 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿರಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br>260514-44-284223365</p>