ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನವೂ ಕಚೇರಿಗೆ ಹಾಜರಿ ಕಡ್ಡಾಯ: ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಕ್ಷೇಪ

ಬೆಂಗಳೂರು: 'ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶಾಸಕರು ಕೇಳಿರುವ ಕೇಳಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಪೈಕಿ, ಇನ್ನೂ ಉತ್ತರ ನೀಡಲು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಗುರುವಾರ (ಮಾರ್ಚ್ 19) ಕಚೇರಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಂದರ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟಾರಿಯಾ ಫರ್ಮಾನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯುಗಾದಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಗುರುವಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ. ಹಬ್ಬದ ದಿನವೂ ಕಚೇರಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಕಟಾರಿಯಾ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ 23ರಂದು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಲು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮುಜರಾಯಿ, ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿ 1, 2 ಮತ್ತು 3, ಸೇವೆಗಳು–3, ಭೂ ಕಂದಾಯ, ಭೂ ಮಾಪನ, ಭೂಮಿ, ಭೂ ಸುಧಾರಣಾ ಕೋಶ ಈ ಎಲ್ಲ ಶಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ 19ರಂದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಈ ಶಾಖೆಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಕಟಾರಿಯಾ ಟಿಪ್ಪಣಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶಾಸಕರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ವಿಧಾನಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸದ ಇಲಾಖೆಗಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಂದ ವಿವರಣೆ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸೂಚಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ, ರಾಜೇಂದರ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟಾರಿಯಾ ಸೇರಿ ಆರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾ. 16ರಂದು ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದರು.